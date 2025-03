Algérie: Le président de l'APN rencontre le président du Parlement Mercosur

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a rencontré en marge de sa participation en tant que représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du président élu de la République de l'Uruguay, le président du Parlement Mercosur (Parlasur), M. Arlindo Chinaglia, a indiqué, dimanche, un communiqué de l'APN.

La rencontre qui a eu lieu, samedi, a été l'occasion de débattre "des moyens de relancer la coopération conjointe, de renforcer la coordination dans divers domaines d'intérêt commun et de souligner le rôle des Parlements dans la construction des ponts de communication entre les pays et le soutien des politiques au service du développement et de la stabilité", ajoute le communiqué.

Les deux parties ont souligné "leur volonté d'activer la coopération entre ces deux instances parlementaires à travers l'échange de visites et d'expertises et la coordination des positions dans les questions à dimension régionale et internationale".

Dans ce cadre, "l'importance d'échanger les expertises notamment dans le domaine des politiques économiques a été soulignée, les deux parties ayant évoqué les expériences réussies dans les domaines de l'investissement du commerce et du développement durable", précise la même source.

Il a, en outre, mis l'accent lors de cette réunion sur la nécessité de "renforcer la coordination dans les fora internationaux et régionaux, et ce à travers des positions unifiées reflétant les intérêts communs et contribuant au renforcement de la coopération sud-sud outre la défense des causes justes dans les organisations parlementaires internationales", conclut le document.