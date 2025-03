Madagascar: Karaté/Coupe de Mada Enfants et Féminine - Les titres partagés, engouement des combattants à Ankorondrano

La deuxième édition de la Coupe de Madagascar Enfants et Féminine a été sous les feux des projecteurs ce week-end au gymnase Ankoay Ankorondrano. Il s'agit de la première compétition statutaire de la Fédération malgache de karaté, marquant ainsi l'ouverture de la saison.

L'objectif de participation a été atteint avec plus de 500 combattants issus des différentes ligues. « Le karaté malgache a retrouvé sa grandeur, tout comme il y a 30 ans », s'est réjoui le président Emile Ratefinanahary. En kumité, 402 karatékas ont été inscrits. Les médailles d'or ont été partagées, et parmi les clubs ayant remporté le plus de titres, on retrouve l'Alliance Française, l'AKKA Avaradrano, les Tigers Andohalo, et le club Kokaju.

En kata, les élèves de l'Alliance Française ont remporté trois médailles d'or grâce aux performances d'Ariel, Ilias et Nekena. Fy Ny Hasina et Fy Tia ont honoré leur club Kukaju en décrochant également la médaille d'or, tout comme Maël et Mathie pour leur club Tekado. Lors de ce tournoi, les membres de l'équipe nationale ont prouvé leur belle performance, et l'événement a également été marqué par un stage dirigé par des femmes.