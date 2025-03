Cote d'Ivoire: Orange Côte d'Ivoire augmente son dividende pour 2024 après un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars

TLDR

Orange Côte d'Ivoire a annoncé une augmentation de 6,6 % de son chiffre d'affaires à 1,08 trillion de FCFA (1,72 milliard de dollars) pour 2024.

La société cotée à la BRVM (ORAC), qui opère en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Liberia, a dû faire face à une baisse des prix des communications vocales et des services de données.

Orange Côte d'Ivoire a annoncé un dividende total de 112,99 milliards de FCFA (178,8 millions de dollars), dont 107,92 milliards de FCFA (170,7 millions de dollars) de bénéfices nets.

Orange Côte d'Ivoire a déclaré une augmentation de 6,6% du chiffre d'affaires à 1,08 trillion de FCFA (1,72 milliard de dollars) pour 2024, grâce aux investissements dans le réseau, à l'expansion de la fibre et à la croissance du réseau mobile dans les zones rurales. Malgré la hausse des coûts de l'énergie et les défis réglementaires, l'EBITDAaL a augmenté de 3,3% à 390,3 milliards de FCFA (617,5 millions de dollars), tandis que le bénéfice net a augmenté de 2,1% à 158,2 milliards de FCFA (250,3 millions de dollars).

La société cotée à la BRVM (ORAC), qui opère en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Libéria, a été confrontée à la baisse des prix de la voix et des données, mais a bénéficié d'une solide base de clients pour la fibre optique et la téléphonie mobile. Les charges financières ont augmenté, principalement en raison de l'impact des taux de change au Libéria.

Orange Côte d'Ivoire a annoncé un dividende total de 112,99 milliards de FCFA (178,8 millions de dollars), dont 107,92 milliards de FCFA (170,7 millions de dollars) provenant des bénéfices nets et 5,07 milliards de FCFA (8 millions de dollars) provenant des réserves. Chaque action recevra un dividende brut de 750 FCFA (1,19 $).

Points clés à retenir

La croissance régulière du chiffre d'affaires et des bénéfices d'Orange Côte d'Ivoire s'inscrit dans un contexte de concurrence et d'inflation accrues. Les investissements de la société dans la fibre optique et la téléphonie mobile ont renforcé sa position sur le marché, mais les pressions réglementaires et tarifaires restent préoccupantes. La distribution de dividendes met en évidence la solidité des flux de trésorerie, mais l'augmentation des coûts opérationnels, en particulier les dépenses énergétiques et la volatilité du taux de change au Libéria, pourraient avoir un impact sur les marges futures.

Le secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest francophone reste compétitif, les entreprises investissant dans l'infrastructure pour soutenir la transformation numérique et les services d'argent mobile. La capacité d'Orange à maintenir la croissance de son chiffre d'affaires tout en relevant les défis économiques et réglementaires sera déterminante pour sa performance à long terme.