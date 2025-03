Tunisie: Villages SOS - Lancement du « couffin digital » à l'occasion du mois de ramadan

A l'occasion du mois de Ramadan, l'Association tunisienne pour les villages d'enfants (SOS) a lancé une initiative humanitaire, « Ramadan Digital Gift », dans le cadre de sa contribution à la promotion et au développement du travail social et bénévole en Tunisie au profit des catégories vulnérables.

Cette initiative vise à ouvrir la voie à tous les Tunisiens pour contribuer au soutien des enfants sans soutien familial et des familles vulnérables durant le mois sacré, à travers des dons par cartes bancaires via son site web www.sosve.tn, contribuant ainsi à accroître le soutien aux enfants et aux familles bénéficiant des services de l'association.

L'association espère que cette nouvelle initiative aura des répercussions positives , car il est prévu que les dons soient distribués par virement bancaire direct à plus de 1300 familles bénéficiant de ses services dans différents gouvernorats de la République, ce qui contribuera à soutenir l'économie familiale, à redistribuer la richesse et à renforcer l'activité commerciale dans le pays.

L'association a souligné que cette nouvelle initiative soutiendra la stratégie de l'Etat tunisien en matière d'action sociale, étant donné que les aides seront distribuées en faveur des bénéficiaires, conformément aux principes de transparence et de gouvernance.

L'association a souligné son attachement à la transparence, ce qui permet de renforcer la confiance entre les donateurs et les bénéficiaires, appelant les citoyens et les chefs d'institutions et d'entreprises nationales à participer à cette initiative humanitaire et à contribuer au soutien des enfants sans abri et des enfants menacés par leurs familles en leur apportant de la joie durant ce mois béni.

Il est à noter que l'Association tunisienne des villages d'enfants « SOS » parraine plus de 5080 enfants et jeunes dans le cadre des programmes de prise en charge et de protection des enfants menacés et abandonnés et du programme de soutien familial et de prévention de la négligence des enfants dans plusieurs gouvernorats la République tunisienne.

Pour rappel, l'Association tunisienne des villages d'enfants « SOS » a mis en place une stratégie visant à augmenter le nombre d'enfants placés à 8 000 d'ici la fin de l'année.