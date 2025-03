Afrique: PepsiCo et Absa soutiennent le marché mobile pour les agriculteurs Khula

TLDR

Le fonds de développement sud-africain de PepsiCo et le prêteur local Absa Group soutiennent Khula, une place de marché mobile qui aide les agriculteurs à vendre leurs produits, à accéder à la logistique, à l'expertise technique et à obtenir des financements.

Khula, qui compte 20 000 utilisateurs, des petits exploitants aux agriculteurs commerciaux, a pour objectif de lever 200 millions de rands (10,7 millions de dollars) d'ici à la mi-2024. Elle a déjà obtenu 126 millions de rands lors d'un tour de table mené par E Squared Investments, auquel participent également les actionnaires existants, dont AECI et les fondateurs de l'entreprise. PepsiCo est le plus gros acheteur sur la plateforme commerciale fermée de Khula, où les agriculteurs préapprouvés peuvent vendre directement aux supermarchés et à d'autres acheteurs en gros.

L'investissement s'inscrit dans le cadre des programmes d'équivalence en actions de l'Afrique du Sud, qui exigent des multinationales qu'elles soutiennent des initiatives économiques locales au lieu de vendre des actions à des Sud-Africains noirs. Khula prévoit d'utiliser son financement de série A pour développer ses activités en Afrique du Sud et piloter son expansion en Afrique de l'Est et en Amérique latine. La valorisation de l'entreprise a été multipliée par dix depuis son tour de table de 2023.

Points clés à retenir

Le financement de Khula s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à moderniser le secteur agricole africain, qui emploie 60 % de la main-d'oeuvre du continent, mais qui est confronté à d'importantes lacunes en matière de financement et d'infrastructures. La Banque africaine de développement estime que le secteur souffre d'un déficit de financement annuel de 65 milliards de dollars. En intégrant l'intelligence artificielle, Khula aide les agriculteurs à diagnostiquer les maladies des cultures grâce à la reconnaissance d'images, ce qui améliore la productivité.

La startup teste également des solutions de financement pour les agriculteurs, s'attaquant ainsi à l'un des principaux obstacles à la croissance agricole en Afrique. Avec des bailleurs de fonds importants comme PepsiCo et Absa, le modèle de Khula pourrait contribuer à combler le fossé entre les agriculteurs et les acheteurs commerciaux, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement dans toute l'Afrique.