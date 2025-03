Afrique du Sud: Les exportations agricoles atteindront un niveau record de 13,7 milliards de dollars en 2024

TLDR

Les exportations agricoles de l'Afrique du Sud ont augmenté de 3 % pour atteindre le chiffre record de 13,7 milliards de dollars en 2024, marquant ainsi la sixième année consécutive de croissance.

Les pays africains ont représenté 44 % du commerce agricole de l'Afrique du Sud, suivis par l'Asie et le Moyen-Orient (21 %).

Alors que la sécheresse a affecté la production de céréales et d'oléagineux, la forte récolte de fruits et la reprise de l'élevage ont soutenu la croissance des exportations.

Les exportations agricoles de l'Afrique du Sud ont augmenté de 3 % pour atteindre le chiffre record de 13,7 milliards de dollars en 2024, marquant ainsi la sixième année consécutive de croissance, selon un rapport de la Chambre des affaires agricoles d'Afrique du Sud (Agbiz). Les agrumes et les raisins ont mené les exportations, avec une forte demande sur les marchés clés.

Les pays africains ont représenté 44 % du commerce agricole sud-africain, suivis par l'Asie et le Moyen-Orient (21 %), l'Union européenne (19 %) et les Amériques (6 %). Les États-Unis ont reçu 4 % du total des expéditions, les principales exportations étant les agrumes, les raisins, le vin et les jus de fruits. Malgré la croissance des exportations, les importations agricoles ont augmenté de 8 % pour atteindre 7,6 milliards de dollars, en raison de la hausse des prix du blé, de l'huile de palme et du riz. En conséquence, l'excédent commercial agricole de l'Afrique du Sud a diminué de 2 % pour atteindre 6,2 milliards de dollars.

Alors que la sécheresse a affecté la production de céréales et d'oléagineux, une forte récolte de fruits et la reprise de l'élevage ont soutenu la croissance des exportations. Agbiz a noté que l'efficacité logistique reste une préoccupation, bien que la collaboration entre Transnet et l'industrie privée ait aidé à maintenir les flux commerciaux.

Points clés à retenir

Les exportations agricoles de l'Afrique du Sud continuent de croître, mais les inefficacités logistiques et les incertitudes de la politique commerciale restent des défis majeurs. Le pays doit sécuriser les marchés existants et en explorer de nouveaux pour soutenir la croissance, d'autant plus que les discussions aux États-Unis sur les hausses potentielles des droits de douane pourraient affecter le commerce dans le cadre de l'AGOA.

Pour renforcer sa compétitivité, l'Afrique du Sud doit investir dans les infrastructures portuaires et ferroviaires et améliorer l'accès aux marchés des pays du BRICS tels que la Chine, l'Inde et l'Arabie saoudite. D'autres marchés potentiels à forte croissance sont la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, le Mexique et les Philippines. Les tensions géopolitiques affectant le commerce mondial, la capacité de l'Afrique du Sud à diversifier les destinations de ses exportations agricoles sera cruciale pour maintenir la croissance et la stabilité du secteur.