Ile Maurice: Deux médecins agressés en pleine intervention

Mercredi matin, un incident troublant a perturbé la salle cardiaque de l'hôpital Victoria à Candos, provoquant indignation et inquiétude au sein du personnel médical. Vers 6 h 20, l'alarme d'urgence a retenti, signalant un cas critique. Une médecin de garde au service de cardiologie s'est immédiatement rendue sur place pour prendre en charge un patient de 72 ans qui venait de s'effondrer. Elle était accompagnée d'un autre médecin, et ensemble, ils ont entrepris de stabiliser l'homme, inconscient et en état d'urgence.

Cependant, la situation a rapidement dégénéré lorsqu'un groupe d'au moins quinze proches du patient a fait irruption dans la salle, perturbant le déroulement des soins. Ces individus, visiblement en colère, ont commencé à proférer des insultes et des menaces à l'encontre des médecins, les accusant de négligence et de mauvaise gestion. L'un des membres du groupe a arraché un rapport médical des mains de la médecin et l'a menacé de s'en prendre à elle à l'extérieur de l'hôpital.

Ce harcèlement verbal et cette tentative de vol de documents ont créé un climat de tension extrême, compliquant l'intervention médicale. Malgré ces perturbations, les médecins ont poursuivi leurs efforts afin de stabiliser le patient. Plusieurs témoins présents dans la salle ont assisté à l'agression dont les soignants ont été victimes.

Cet incident relance les préoccupations concernant la sécurité du personnel médical, d'autant plus qu'il s'agit du deuxième cas d'agression signal au sein du même hôpital en l'espace de quelques jours. Récemment, un chirurgien avait été pris à partie par deux femmes. Le ministre de la Santé a été informé de la situation, et le personnel concerné attend des mesures concrètes pour garantir leur protection.