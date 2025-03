Algérie: Industrie - Signature de conventions-cadre entre la SIH et six Groupes industriels pour promouvoir la production locale

Alger — Des conventions-cadre ont été signées, dimanche à Alger, entre la Société d'investissement hôtelière (SIH) et six groupes industriels relevant du ministère de l'Industrie, en vue d'approvisionner des établissements hôteliers relevant de la SIH en divers produits et services industriels fournis par ces groupes publics, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces conventions-cadre dont la cérémonie de signature a été présidée par le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb et s'inscrivant dans le cadre de la stratégie du ministère visant à renforcer le partenariat entre les différentes filières industrielles et à développer les chaînes d'approvisionnement nationales, ont été signées avec la Société Holding agro-industries (Agrodiv), le Holding Textiles et Cuirs GETEX , le Holding Algeria Chemical Specialities (ACS), Algerian General Mechanics AGM-Holding, Groupe Industries Locales (Divindus) et le Holding Equipements Electriques Electrodomestiques Electroniques (ELEC EL-Djazaïr).

Ces conventions visent à approvisionner les établissements hôteliers relevant de la SIH en divers services et produits industriels fabriqués localement, en vue de couvrir les besoins des établissements hôteliers en produits alimentaires de haute qualité et en produits textiles destinés à l'hôtellerie, tels que les couvertures, les serviettes et les rideaux, selon les normes en vigueur, ainsi que d'une large gamme de peintures adaptées aux usages hôteliers.

Il s'agit également des produits en bois et du mobilier hôtelier, dont les tables, les chaises, le mobilier des chambres et des restaurants, les ustensiles et accessoires d'hôtellerie, les couverts de table et les produits électroménagers et électroniques pour fournir aux hôtels des équipements modernes, ainsi que des pompes à eau afin d'assurer la continuité des services hôteliers dans les meilleures conditions.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Industrie a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des produits nationaux et de recourir à l'innovation, en conformité avec les normes en vigueur dans le domaine de l'hôtellerie, afin de garantir la compétitivité des produits algériens dans ce secteur stratégique.

Il a également appelé à "un suivi régulier de la mise en oeuvre de cette convention, à travers une action commune entre la SIH et les groupes industriels, afin d'assurer l'approvisionnement des hôtels en produits de haute qualité et à des prix concurrentiels".

Il a, en outre, souligné l'importance d'élargir ce partenariat pour englober de nouveaux domaines, afin de renforcer la complémentarité industrielle et de soutenir l'économie nationale, en unissant les efforts du domaine industriel national, en exploitant les capacités de production locales et en renonçant progressivement aux importations".

Cette convention traduit "l'engagement du ministère de l'Industrie à soutenir les entreprises nationales et à renforcer l'interconnexion entre les différents secteurs économiques, dans l'objectif de réaliser le développement durable et de créer une valeur ajoutée pour l'industrie nationale, notamment dans le secteur des services hôteliers, qui connaît une évolution rapide", ajoute la même source.