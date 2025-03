Afrique de l'Ouest: Promotion de la culture dans l'Union - Le président de la Commission de l'Uemoa annonce un fonds

Le président de la Commission de l'Uemoa a pris part à la cérémonie de remise des prix spéciaux Uemoa pour la 29e édition du Fespaco.

A cette occasion, Abdoulaye Diop a annoncé un fonds pour la promotion de l'entreprenariat et des industries culturelles. Dans son discours, M. Diop, a déclaré que la Commission de l'Uemoa, suivant les orientations des plus hautes autorités de notre Union, accorde une importance capitale au rayonnement de la culture au sein de notre espace.

En effet, a-t-il dit, le cinéma et l'audiovisuel sont de puissants moyens pour contribuer, entre autres, à la cohésion sociale en semant dans les esprits des valeurs d'intégration et de solidarité, socles de notre Union. C'est pourquoi, souligne Abdoulaye Diop, la Commission de l'Uemoa, au-delà du Fespaco, accompagne plusieurs autres manifestations culturelles de promotion du cinéma.

Il s'agit selon lui, du festival international de courts métrage dénommé Clap Ivoire dédié aux jeunes réalisateurs de l'Union, qui se tient chaque année à Abidjan en Côte d'Ivoire et le festival «Films de femmes », à Dakar, qui fait la promotion des films des réalisatrices de l'Union. Depuis 2021, nous travaillons à la mise en place d'un dispositif de promotion des entreprises et industries culturelles et créatives de l'Union.

L'objectif étant, explique M. Diop, d'aboutir à un dispositif efficace, consensuel et prenant en compte l'essentiel des problématiques qui, jusque-là, constituent des freins à l'entrepreneuriat culturel et le développement des entreprises et industries culturelles et créatives au sein de notre espace communautaire. Il a ajouté que les travaux relatifs à la mise en place de ce dispositif technique, conduit avec dévouement par le Département du développement humain de la Commission de l'Uemoa ont permis d'atteindre un niveau de maturité très avancé.

Les experts et les Ministres en charge de la culture des Etats membres ont fortement contribué à cette maturation. «Aujourd'hui, le dispositif a été dénommé « Fonds Crédit Culture-Uemoa ». Faut-il le rappeler, ce fonds ne sera pas un fonds classique mais un fonds d'investissement alternatif à impact dont l'objectif global est de structurer et d'accompagner les entreprises et industries culturelles et créatives en vue d'accroître leur performance et d'évaluer leur impact dans les économies des Etats de l'Union », a fait savoir le président de la Commission de l'Uemoa.

Il a indiqué que compte tenu de sa spécificité et de son caractère innovant, l'opérationnalisation du Fonds crédit culture-Uemoa prend du temps, mais la Commission, convaincue que le développement global du secteur de la Culture au sein de notre espace en dépend poursuivra ses efforts jusqu'à sa concrétisation.