Sénégal: Chute de 1,1% de l'Indice harmonisé des prix à la consommation en novembre 2024

Au Sénégal, l'Indice harmonisé des prix à la consommation de novembre 2024 s'est établi à 129,2 soit une chute de 1,1 % par rapport au mois précédent. Sur un an, l'indice a baissé de 0,2% .

Selon la Commission de l'Uemoa qui donne l'information, la baisse du niveau de l'indice global, par rapport au mois d'octobre 2024, fait suite à la régression des produits des fonctions « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-2,1%), « Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (-0,1%), « Articles d'habillement et chaussures » (-0,1%) et « Biens et services divers » (-0,1%).

Sur un an, l'analyse selon la volatilité des prix et des quantités, montre que la baisse du niveau global des prix est imputable à celle des niveaux de prix des hors produits frais et énergie (-0,8%). Cependant, explique-t-on, les niveaux des prix des produits frais et des produits de l'énergie ont augmenté respectivement 0,6% et 0,7%. Au regard de la provenance des produits, la diminution du niveau général des prix en glissement annuelle fait suite à celle des produits locaux (-2,0%).

Toutefois, le niveau des prix des produits importés a augmenté de 4,6% sur la période sous revue. Selon le secteur de production, la régression du niveau des prix a été enregistrée pour les produits du secteur secondaire (-2,0%). Quant à l'analyse selon la durabilité des biens, elle montre que la baisse du niveau global des prix est portée par les biens non durables (- 0,7%) et semi durables (- 0,2%).

En glissement annuel, la régression du niveau global des prix est consécutive en grande partie à la baisse des prix des « communication » (-3,9%), des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-0,7%) et « Loisir et culture » (-0,4%). Au regard des postes de consommation ayant le plus contribué à la régression du niveau général des prix, il ressort que ce sont les baisses observées pour les prix des légumes frais en fruits ou racine (13,1%), des légumes frais en feuilles (-15,6%), des pains (-5,7%) et des huiles (-5,5%) qui ont entraîné la baisse du niveau des prix de la fonction « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées ».

La baisse du niveau des prix de la fonction « Loisir et culture » est en lien avec la diminution des prix des appareils de réception, enregistrement et reproduction (- 7,2%). Le recul du niveau des prix des communications téléphoniques (-4,6%) sont à l'origine de la baisse du niveau des prix de la fonction « Communication ». Le taux d'inflation en moyenne annuelle est de 0,8% en novembre 2024, soit une légère baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à son niveau d'octobre 2024.