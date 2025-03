Sénégal: Partenariat Cojoj-Sonatel - Une alliance pour faire rayonner Dakar 2026

La Sonatel devient le premier partenaire premium des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, à un an et demi de la tenue de l'événement Olympique. Cela résulte d'un partenariat qualifié de « historique » et signé le vendredi, 28 février 2025 à Dakar par Mamadou Diagna NDIAYE, président du Comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse et Sékou DRAMÉ, directeur général du groupe Sonatel.

Ce partenariat fait de la Sonatel « le fournisseur télécoms officiel des jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et le premier sponsor pour les produits fixes et mobiles en services de télécommunications ». Un partenariat stratégique qui va permettre au Comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse de garantir une connectivité optimale et inédite pour cet événement d'envergure mondiale.

« Le mouvement olympique prendra ses quartiers à Dakar, avec des athlètes âgés de 15 à 18 ans. Quelle fierté pour l'Afrique, quelle lourde mission pour le Sénégal. C'est pour cela que la Sonatel a estimé qu'elle devait être dedans en tant que groupe panafricain ancré au Sénégal et connecté au monde », a indiqué le directeur général de la Sonatel. Qui a soutenu que celle-ci, « mettra tous ses moyens et son savoir-faire pour que ces Joj soient éclatants ».

Sékou Dramé a ajouté : « L'ambition est de connecter tous les sites de compétitions et sites culturels avec le niveau de standard demandé par le Cio en fournissant des services de Wifi, podcasts... Nous sommes fiers d'être le premier partenaire Premium de Dakar 2026 ».

Pour sa part, Mamadou Diagna Ndiaye a dit : « c'est un projet ambitieux que notre pays s'honore d'accueillir avec des défis managériaux, sécuritaires, organisationnels et technologiques ». Le président du Comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) a souligné que la planification générale, la gestion des participants et autres sont autant de moments de défis technologiques.

En retour, a-t-il expliqué, cette collaboration permettra à la Sonatel de bénéficier d'une exposition globale de sa marque et d'une expérience dans la gestion technologique d'un événement planétaire.

La cérémonie d'ouverture des Joj de Dakar est prévue le 31 octobre 2026 et la clôture, le 13 novembre 2026 avec 2700 athlètes, 25 sports. Selon le comité d'organisation, il y aura 6000 volontaires, 206 délégations, 1778 représentants des médias, pour trois villes (Dakar, Saly et Diamniadio).