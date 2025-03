Tunisie: Michket Slama Khaldi - 'Le pays mise sur une coopération stratégique avec l'Union européenne'

La Tunisie réaffirme sa volonté de consolider son partenariat avec l'Union européenne et d'en explorer de nouveaux axes. C'est ce qu'a souligné la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, lors de sa rencontre, vendredi dernier, avec Stefano Sannino, nouveau directeur général pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et les pays du Golfe à la Commission européenne.

À cette occasion, la ministre a mis en avant l'excellence des relations entre la Tunisie et l'Union européenne, tout en insistant sur la nécessité d'un partenariat plus stratégique et adapté aux mutations économiques et géopolitiques actuelles. "Notre priorité est de renforcer cette coopération en l'orientant vers des projets qui soutiennent notre vision d'une économie nationale solide et résiliente, tout en assurant un rôle social actif de l'État", a-t-elle déclaré.

L'entretien, qui s'est déroulé au siège du ministère en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, a permis d'aborder les principaux axes de coopération économique et financière entre les deux parties. Michket Slama Khaldi a souligné l'importance d'un travail conjoint pour exploiter pleinement les mécanismes de financement et d'accompagnement offerts par l'Union européenne, en tenant compte des défis globaux et des opportunités émergentes.

De son côté, Stefano Sannino a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à maintenir et à renforcer son partenariat avec la Tunisie. "L'UE est déterminée à poursuivre la concertation et le dialogue avec la Tunisie afin d'identifier les meilleurs leviers pour une coopération efficace et bénéfique aux deux parties", a-t-il affirmé.