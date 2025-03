Tunisie: Ligue 2 - 17e Journée - Le CS Korba, leader provisoire

Les Cap-bonais profitent du semi-échec de l'ASM pour passer devant, en tête du groupe A. De son côté, à la faveur de sa démonstration de force face au SAMB, Mégrine Sport prend la deuxième place du podium. En poule B, le choc ASK-JSK a accouché d'une souris. Le nul profite cependant aux Aghlabides.

Dans le groupe B, les sept matchs de la journée se sont déroulés hier. A Kasserine, l'ASK, dauphin de la JSK recevait le leader Aghlabide avec l'espoir de faire plier le premier de cordée. Ce faisant, c'était prévisible, lors du premier half, l'enjeu a pesé sur le jeu et les deux équipes se sont neutralisées durant cette première période. Rendez-vous pris pour un second acte qui fut certes disputé mais ni l'ASK ni la JSK n'ont validé en fin de compte. Cependant, les Aghlabides tiennent toujours leur concurrent direct en respect, à bonne distance. On peut dire qu'ils ont réalisé une assez bonne affaire, faute de gagner.

Situé sur la 3e marche du podium avant sa production d'hier du côté de Sidi Bouzid, le Progrès Sportif de Sakiet Eddaier était aussi sous la menace du duo OCK-SRS qui entendait fondre sur le PSSE. D'ailleurs, lors du premier half, si le Progrès de Sakiet Eddaier n'a pu forcer le bloc de l'OSB, les insulaires de l'OCK par contre, ainsi que le Sfax RS, ont vite mené au score, face à respectivement la Stayda (2-0) et Baath Bouhajla (1-0). Sur ce, le BS Bouhajla est revenu à la marque de retour des vestiaires mais le Sfax Railways Sports a vite fait de reprendre le dessus à vingt minutes du terme et de conserver son précieux avantage jusqu'à la fin. Et ce fut aussi le cas pour l'OCK qui poursuit son ascension après avoir construit sa victoire. En fin de compte, tous deux victorieux , l'OCK et le SRS dépassent désormais le PSSE qui a subi la loi de l'OSB (2-1) dans les derniers instants du match.

En aval, de la hiérarchie ou plutôt à l'embouchure de la zone sensible, le duel entre l'AS Agareb et l'AS Jelma a vite fait de tourner à l'avantage de l'équipe d'Agareb qui menait 2-0 à la mi-temps. Bonne affaire pour l'AS Agareb lors de ce match, alors que l'AS Jelma accuse le coup et cède du terrain au classement.

Plus bas à présent, le Croissant Chebbien s'est heurté à une coriace équipe du CS Redaief qui n'a rien concédé et qui prend un point. Quant au CS Chebba, sa situation reste préoccupante mais pas encore alarmante.

A Tataouine maintenant, l'ES Jerba Midoun a ouvert la marque face à Rogba vers l'heure de jeu avant de concéder le but du nul quelques minutes plus tard. La vérité intervenue au coup de sifflet final ne fait les affaires de personne avec deux équipes qui ferment la marche du classement général, sachant toutefois que l'ES Jerba compte un point de plus que l'ES Rogba Tataouine.

Festival offensif de Mégrine Sport

Dans le groupe A, trois rencontres étaient au menu d'hier en attendant les quatre autres oppositions d'aujourd'hui. Après son cinglant revers face au leader jendoubien (3-0), à la relance, l'AS Marsa recevait le Sporting Club Moknine et n'a débloqué le score que de retour de pause. Vers la fin, alors que les banlieusards du nord croyaient tenir la victoire, le SCBA égalise par Laabidi lors du money-time. Tout était à refaire en un laps de temps pour les gars du Saf Saf, un intervalle de temps restreint ou l'ASM était désarmée.

Co-dauphin avec l'ASM, le CS Korba s'est quant à lui produit en conquérant à Hammam-lif, menant au score à la mi-temps, puis doublant la mise vers l'heure de jeu avant que les Verts ne réduisent le score juste après la seconde réalisation des Cap-bonais. Le CS Korba va ensuite sécuriser ses bases, gérer et récolter une précieuse victoire. Un succès qui lui permet de dépasser l'ASM de deux unités au classement et de surtout prendre provisoirement le leadership en attendant la mise à jour de cette journée avec la prochaine sortie de Jendouba Sport. Enfin, la palme de la journée revient à l'irrésistible Onze de l'Association Mégrine Sport qui a fait voler en éclats le SAMB, signant une victoire écrasante sur le score de (6-0).

Résultats :

Groupe B :

ASKasserine - JSK (0-0)

O.S.Bouzid - PSS.Eddaier (2-1)

BS Bouhajla - Sfax R.S. (1-2)

OC.Kerkennah-S.Gabésien (2-0)

AS Agareb - AS Jelma (2-0)

CS Chebba - CS Redaief (0-0)

ESR.Tataouine - ES Jerba (1-1)

Groupe A :

AS Marsa- SC Moknine (1-1)

CSH-Lif - CS Korba (1-2)

Mégrine Sport - SA.Bourguiba (6-0)