Madagascar: Actual Textiles a participé à la formation sur la Gestion de la Santé et Sécurité au Travail selon la Norme ISO 45001, organisé par la GEFP

Actual Textiles s'engage à offrir un environnement de travail sûr et sain pour tous ses employés. Dans cette optique, ils ont récemment participé à une formation approfondie, organisée par le GEFP (Groupement des Entreprises Franches et Partenaires), financée par le FMFP (Fonds Malgache de Formation Professionnelle) ; basée sur la norme ISO 45001. Cette initiative vise à améliorer leurs pratiques de santé et sécurité au travail.

Formation Théorique et Développement de la Norme ISO 45001

Du 10 au 12 février, leurs équipes ont suivi une formation théorique complète sur le développement et l'implémentation de la norme ISO 45001. Cette formation a permis d'approfondir la compréhension des rôles et responsabilités du management, des responsables de sections, les comités HSE et les employés dans la mise en oeuvre efficace des pratiques de santé et sécurité au travail.

Formation Pratique et Analyse des Risques

Le 18 février, la formation a été complétée par des visites pratiques sur les lieux de travail. Ces visites ont été l'occasion d'analyser les risques présents et de formuler des axes d'amélioration pour améliorer les conditions de travail. Cette approche pragmatique a permis de mieux comprendre les défis spécifiques rencontrés sur le terrain et de proposer des solutions adaptées.

Revue Documentaire et Mise en Pratique

Une revue documentaire a également été réalisée pour évaluer la mise en pratique des connaissances acquises lors de la formation. Cette étape cruciale a permis d'assurer que les pratiques de santé et sécurité au travail sont bien intégrées et respectées au sein de l'organisation.

Mot de la direction

Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE : « En participant activement à cette formation, ACTUAL TEXTILES réaffirme son engagement à assurer un environnement de travail exemplaire pour tous les employés. La mise en oeuvre de la norme ISO 45001 constitue un pas important vers l'amélioration continue de nos conditions de travail et la prévention des risques professionnels ».