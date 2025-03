Tunisie: El Dar El Kbira - Une expérience authentique pour le mois de Ramadan

À l'occasion du mois de Ramadan, le Mövenpick Hotel du Lac Tunis invite ses hôtes à découvrir "El Dar El Kbira lلدlر lلكبىرö", un espace dédié au partage et à la convivialité, où l'hospitalité tunisienne prend tout son sens. Conçu comme un lieu de rencontre et de célébration, cet événement annuel s'inscrit dans une démarche de mise en valeur des traditions et du patrimoine culinaire local, offrant une expérience immersive unique.

Dans un décor soigneusement aménagé sous la tente de la terrasse, ornée de bougainvilliers et de lanternes traditionnelles, l'ambiance du Ramadan est recréée avec élégance. Grâce aux guirlandes lumineuses et aux voiles flottants conçus par Donia Deco, chaque soirée devient une célébration authentique des valeurs du mois sacré.

Le Chef Exécutif, Taher Trabelsi, propose un buffet généreux mettant à l'honneur plus de 23 spécialités tunisiennes, accompagnées de pâtisseries traditionnelles et de boissons emblématiques, pour un Iftar d'exception. Les tabounas, installées sous la tente, diffusent les parfums envoûtants des mets emblématiques de la gastronomie locale, offrant ainsi une expérience sensorielle unique.

Une programmation musicale d'exception

Cette 7e édition sera rythmée par des soirées musicales mettant en avant l'héritage artistique tunisien. Ces soirées se tiendront sous la tente de la terrasse, proposant une programmation variée :

7 mars : Lotfi Bouchnek & Asma Ben Ahmed - Un hommage à la musique traditionnelle.

14 mars : Sofiene Zaidi & Mahdi Ayachi / Hadhra - Une immersion dans la musique soufie.

19 mars : Mounib Gharbi - Une soirée à la carte sous la tente de Diwan.

21 mars : Azouzeya - Une performance vibrante et moderne.

26 mars : Ochek Nouba - Une clôture en beauté avec un voyage musical authentique.

En dehors de ces grandes soirées, la terrasse du Diwan accueillera chaque soir un duo oriental dans une ambiance plus intimiste, agrémentée d'un décor inspiré des traditions locales et d'un menu mettant à l'honneur des spécialités comme le Zgougou et la Bouza.

Notons aussi que dans le cadre de son engagement en faveur de la culture, l'établissement accueille l'exposition "Lumières Familiales : Récits du Ramadan" du 1eᣴ au 31 mars 2025, sous la direction artistique de Michela Margherita Sarti. Cette exposition met en lumière les traditions et les valeurs familiales à travers les oeuvres d'artistes renommés, dont Bessma Haddaoui, Hamza Moussa, Houssem Grati, Ksenia Filippova, Mohamed Chelbi (Gattous), Nour Zarrougui, et bien d'autres.

Parallèlement, une sélection d'exposants sera présente sous la tente de la terrasse, proposant des créations inspirées des traditions ramadanesques :

Éclat d'Arabesque : vêtements traditionnels tunisiens.

I.M.C.B Design : articles design en marbre.

Mofida-Fashion : artisanat et verres en cuivre.

JUNCä : huile d'olive extra vierge tunisienne.

À travers cette programmation riche et diversifiée, l'hôtel perpétue son engagement à offrir une expérience unique, alliant gastronomie, musique et art dans un cadre d'exception. Une invitation à célébrer le Ramadan dans un esprit de partage et d'authenticité.