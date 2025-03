Madagascar: Primature - Fin de la formation pour la promotion « SANTATRA »

Le Premier ministre Christian Ntsay a inauguré une session de formation le 24 février pour les agents de la Primature. Ce programme de transformation numérique, qui a réuni 85 agents, visait à renforcer leurs compétences en gestion numérique, à optimiser l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et à intégrer l'intelligence Aatificielle (IA) dans leur environnement professionnel.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour moderniser l'administration publique et la rendre plus efficace. La formation a permis aux participants de se familiariser avec les outils numériques modernes et les enjeux liés à l'intégration des nouvelles technologies ou bien « la mondialisation », dans la gestion publique.

Lors de la cérémonie de clôture, le directeur du cabinet civil du PM, Dimbindraibe Ratafika Andriamalazamanga, a remis les certificats aux membres de la première promotion de cette formation, baptisée « SANTATRA », symbole de l'engagement du gouvernement envers l'innovation et la compétitivité dans l'administration publique. L'objectif n'est pas seulement de créer un environnement de travail plus performant, mais également de faciliter l'accès des citoyens aux services de l'Etat. Ce programme vise à ouvrir la voie à une gestion plus transparente, ainsi qu'à la rapidité et à une orientation vers les technologies de demain.