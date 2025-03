Tunisie: L'unité de fabrication de fromages à Smâr - Une nouvelle initiative qui coïncide avec le mois de Ramadan

La région de Smâr, située dans le gouvernorat de Tataouine, accueille une nouvelle unité de fabrication de fromages, désormais opérationnelle à Kershoua. Ce projet stratégique, qui débute en cette période du mois sacré de Ramadan, est supervisé par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et fait partie de l'initiative modèle pour le développement local, financée par l'Union Européenne et la coopération suisse.

D'après Abdelrazek Hamzaoui, l'agent municipal de Smâr, cette unité permettra de transformer 500 litres de lait par jour, avec une production principale de fromage blanc, soit environ 35 kilogrammes de fromages chaque jour. Cette production est supervisée par une équipe de quatre professionnels qualifiés, comprenant une ingénieure en industries alimentaires, un technicien supérieur en biologie, ainsi que deux ouvrières formées dans ce domaine.

Le centre de collecte et de transformation du lait, également situé à Smâr, vend plus de 1000 litres de lait quotidiennement (y compris du lait frais et du yaourt) au point de vente dédié. Ce centre, créé il y a plusieurs années grâce au soutien de la direction régionale de l'agriculture et du programme de développement agricole et pastoral de Tataouine, a une capacité de production atteignant 2500 litres de lait par jour.

L'initiative bénéficie également de nouveaux équipements spécialisés, tels que des matériels de laboratoire et un camion-citerne d'une capacité de 5000 litres, permettant de faciliter le transport et la distribution des produits laitiers. De plus, dans le cadre du programme de soutien à la femme rurale, la ministre a fourni aux femmes locales 40 vaches laitières et plus de 400 chèvres, tout en leur offrant un accompagnement, des soins médicaux gratuits et des quantités de fourrage adaptées.