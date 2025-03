Algérie: Le président de la République Abdelmadjid Tebboune décide de ne pas participer personnellement au sommet arabe d'urgence

Alger — Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a décidé de ne pas participer personnellement au sommet arabe d'urgence qu'abritera la République arabe d'Egypte le 4 mars pour discuter des développements de la question palestinienne, a appris l'APS de source bien informée.

Le président de la République a chargé le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Monsieur Ahmed Attaf, de représenter l'Algérie à ce sommet.

Notre source a souligné que le Président de la République éprouve un sentiment d'insatisfaction par rapport à cette façon de faire, basée sur l'inclusion de pays et l'exclusion d'autres, comme si le soutien de la cause palestinienne était devenu aujourd'hui le monopole de certains et pas d'autres. Alors que la logique des choses a été et demeure toujours de consolider l'unité arabe et de renforcer le rassemblement de tous les pays arabes autour de la cause palestinienne qui reste leur cause centrale, d'autant plus que cette dernière est confrontée à des défis existentiels qui visent à s'attaquer au projet national palestinien dans son essence.

C'est à l'approche que l'Algérie a toujours appelé à en faire le référant et la boussole, et notre pays continue de consacrer son mandat au Conseil de Sécurité à la défense de la cause palestinienne, une voix arabe qui dit la vérité, une voix arabe qui défend les droits des opprimés, et une voix arabe qui n'attend aucune récompense ou reconnaissance de ses frères, mais qui se lamente et déplore l'état actuel de la nation arabe.