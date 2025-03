Madagascar: Bilan des intempéries - Honde fait trois morts et quarante mille sinistrés

Le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a dressé un bilan lourd après le passage du cyclone Honde, qui a touché quatre régions.

Le cyclone tropical Honde a dévasté le sud de l'île, causant des destructions majeures sur les plans humain et matériel dans les régions de Menabe, Atsimo-Andrefana, Androy et Ihorombe. Trois personnes ont perdu la vie dans le district d'Ampanihy, selon les données du BNGRC, communiquées hier après-midi.

« Deux de ces trois victimes sont des enfants. L'un, âgé de cinq ans, est mort enseveli sous les décombres de sa maison, qui n'a pas résisté aux fortes pluies. L'autre, âgé d'un an et demi, a succombé à la noyade en tombant dans l'eau», a déclaré Ellyan Zafisoamiaraka Mampitombo, chef de district d'Ampanihy-Andrefana.

Un jeune homme de 17 ans est porté disparu dans le district de Belo-sur-Tsiribihina après avoir été emporté par les eaux. Soixante-deux personnes ont été blessées, dont certaines lors de l'effondrement de leurs habitations. De nombreuses familles se retrouvent sans abri.

Une situation de précarité

Les vents violents et les fortes pluies qui ont accompagné le cyclone ont inondé 7 248 habitations, endommagé 913 autres et en ont détruit 1 924. Le nombre de sinistrés s'élève à 43 235 personnes, issues de 9 517 ménages, principalement à l'Ouest, au Sud-Ouest et au Sud de l'île. Parmi eux,

20 000 ont été déplacés et sont hébergés dans 57 sites d'accueil, répartis entre Morondava, Belo-sur-Tsiribihina, Mahabo, Ampanihy-Ouest, Toliara I et II, Ambovombe, Ihosy, Beloha et Tsihombe.

Les sinistrés s'inquiètent pour leur avenir. « La plupart d'entre eux ont perdu leur habitation. Beaucoup se retrouvent dans une situation de précarité et n'ont pas les moyens de reconstruire», a souligné le chef de district d'Ampanihy-Andrefana, où 1 500 maisons ont été gravement endommagées, au point de ne plus être habitables, et 680 autres partiellement affectées.

La reprise des cours après cette catastrophe suscite également des préoccupations. Honde a ravagé plusieurs établissements scolaires, notamment dans les régions de l'Atsimo-Andrefana et du Menabe. Au total, 22 salles de classe ont été totalement décoiffées, 61 partiellement détruites et 21 entièrement effondrées.

Alertes levées dans le Sud

L'alerte cyclonique a été levée, tout comme l'alerte aux fortes pluies. Selon la Direction générale de la météorologie, le cyclone s'éloigne du Grand Sud. Hier matin, son centre était localisé à 180 km au sud-sud-est du Faux Cap, poursuivant sa trajectoire vers le sud-est, puis le sud, s'éloignant progressivement de Madagascar. Toutefois, la sortie en mer entre Toliara et Taolagnaro reste déconseillée, les conditions météorologiques demeurant instables en mer.