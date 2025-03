Madagascar: Concert - D-Lain et Denise réunis sur scène après quinze ans

Hier, D-Lain et Denise ont offert un concert exceptionnel au CCI Ivato. Ce spectacle mémorable a célébré la réconciliation de ces deux légendes de la musique malgache.

Le Centre de conférence international d'Ivato (CCI Ivato) a accueilli, hier, un concert réunissant D-Lain et Denise, deux figures de la scène musicale malgache. Après quinze ans sans collaboration, les artistes ont partagé la scène devant une salle comble, offrant un spectacle mêlant morceaux emblématiques et nouvelles interprétations.

Dès 15 heures, D-Lain a lancé le concert avec une sélection de ses titres phares. Il a débuté avec « Hazo Lava », suivi de « Lanitra Fahafito » et « Vangio », interprétations qui ont progressivement installé l'ambiance. Son charisme et sa voix ont suscité l'enthousiasme du public, qui a accompagné chaque morceau.

À 16 h 15, Denise est montée sur scène, accompagnée de danseurs et d'un orchestre complet. Elle a entamé son set avec « Manakory Eh », poursuivant avec « Bio » et « Aminao », un extrait inédit dédié à sa famille et à ses ancêtres.

Sa prestation s'est poursuivie avec « Level Up », titre durant lequel elle a sollicité la participation du public. Elle a clôturé son passage par « Karajegny », un hommage à ses fans, qui a semblé susciter une forte réaction parmi les spectateurs.

De retour sur scène, D-Lain a proposé un second segment marqué par des titres mêlant mélodies introspectives et rythmes plus soutenus. Il a notamment interprété « Tantaranao Tantarako », « Bojo » et « Andao Fa Lalana », morceaux qui ont entretenu l'engouement du public jusqu'aux dernières minutes du concert.

Un duo légendaire

Le point culminant de la soirée a été la réunion sur scène de Denise et D-Lain. Ensemble, ils ont interprété « Mimoza » de Mahaleo, avant d'enchaîner, à la demande du public, avec « Mahere » et « Ngoma ». Leur prestation conjointe a marqué le public, tant par la complémentarité de leurs voix que par la charge émotionnelle qui s'en est dégagée.

Ce concert a signé le retour d'une collaboration entre les deux artistes après plus d'une décennie. Il a rassemblé un public nombreux et semble avoir été bien accueilli par les spectateurs, venus assister à ce moment de retrouvailles musicales.