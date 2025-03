Madagascar: Moto/Saison2025 - Mathias Plantive crée la Team Academic Racing

Nouveau défi. Le multiple champion de Madagascar en motocross, Mathias Plantive, vient de créer sa Team Academic Racing, afin d'accompagner d'autres pilotes dans chaque catégorie, à partir de cette saison 2025.

Le champion national en motocross et enduro en 2019 et 2024, et dernièrement en MX1 en 2024, a annoncé la nouvelle au cours de la cérémonie de remise des trophées des champions de la saison 2024, samedi au Pavé à Antaninarenina. « J'ai monté mon activité et je donne des cours aux enfants, j'ai monté aussi ma Team. Je préfère me consacrer davantage à mes pilotes qu'à l'enduro », souligne Mathias Plantive.

Il n'a plus priorisé les courses d'endurance depuis la précédente saison. « J'ai participé à une seule manche à Manajary, et je l'ai remportée. J'ai arrêté de participer parce que deux championnats, ça fait beaucoup trop de courses » argumente le champion.

La Team est constituée de cinq pilotes, en l'occurrence Mathias Ramanantsoa en 50cc, Samuel Valton en 65cc, Sincère Leung Yen en 125cc junior, Andy en MX2, et Mathias Plantive en MX1. Les pilotes sont libres sur le choix de la moto. Mathias conduira, durant cette saison 2025, une Huskvarna qu'il a signée pour un an.

« Le but est d'avoir un pilote par catégorie. Certains ont comme objectif de faire le podium et d'autres d'obtenir des titres de champion. Je vais les accompagner sur la préparation de la condition physique, mentale, et sur la moto pour atteindre les objectifs », explique Mathias Plantive.

Ce dernier a été surpris et devancé par le Réunionnais Lucas Robert, pendant la première journée du championnat en motocross en début février, à Ambohidava à Mahitsy. Lucas Robert a souligné qu'il sera en lice dans toutes les manches nationales de la saison. « Cela relève le niveau et cela fait plaisir », réagit le champion en titre.

Cette saison 2025 promet donc de belles bagarres, ne serait-ce que pour la catégorie majeure, MX1. Au classement final de la saison 2024, Claudio Tida s'est contenté de la deuxième place en MX1 devant Randy Rakotoarimanana. Andy Andrianirina s'est offert le sacre en élite 2. En enduro, le titre est revenu à Finaritra Razafindrakoto en élite 1 et Elvis Stark Harivoninahitra en élite 2.