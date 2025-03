Madagascar: PFL - AS Fanalamanga s'éloigne, Elgeco Plus se relance

Inamovible. L'AS Fanalamanga conserve le fauteuil de leader à l'issue de la cinquième journée de la Pure Play Football League. Les matchs se sont tous déroulés dans la capitale, dont cinq programmés samedi.

L'équipe d'Alaotra-Mangoro prend petit à petit le large. Elle est à quatre longueurs d'avance de ses poursuivants. Après un parcours sans faute de quatre victoires et un nul, elle accumule 13 points. Les hommes de Nirina Andrianjoelison dit Raniry se sont imposés 1 à 0 contre Fosa Juniors FC, samedi à Iavoloha, but inscrit par Avotra en seconde période (65e).

Le club de Boeny a, pourtant, dominé la première période, marquée par quelques occasions nettes, dont celle de Dax. Fosa Juniors FC perd deux places et rétrograde en quatrième position (7 points). Elgeco Plus a fait, quant à lui, un grand bond et retrouve la place du dauphin (9 points).

Sur sa pelouse, le club de By-Pass a battu le club champion en titre, Disciples FC. Le Barea Datsiry a été l'auteur de l'unique but de la victoire de l'équipe sextuple vainqueur de la Coupe nationale, juste avant la pause (45e). L'équipe du coach Mamisoa Razafindrakoto a chuté de trois marches et se positionne au sixième rang.

À mi-parcours

À domicile, Ajesaia grimpe lui aussi d'une marche et se trouve à la troisième place, crédité de 8 unités. Le club de Bemasoandro a été tenu en échec, un partout, par CFFA à Antaninkatsaka. Le but de l'équipe du Bongolava a été marqué par le Barea Chan Fenohasina (17e), égalisé un quart d'heure plus tard par Lalaina, à la 32e minute. FC Rouge stagne de son côté au septième rang.

Ce club et l'Uscafoot se sont neutralisés deux partout, samedi à Iavoloha. Uscafoot a mené 2 à 0 à la pause, grâce aux buts marqués par Johary (27e) et Andréa (38e. Les Rouges ont égalisé en seconde période grâce au doublé signé Manda (56e, 65e).

Après sa large victoire (3 à 1) face à Mama FC, Cosfa escalade d'une marche et occupe la huitième place (5 points). Luc s'est offert l'unique but des assureurs dès la 5e minute. L'attaquant des militaires, Toky, a réalisé de son côté un triplé au retour des vestiaires (57e, 74e, 77e).

AS Avenir Sainte Anne a défait sans trop forcer Tsaramandroso FC de Boeny sur le score de 3 à 1. Les Majungais ont ouvert la marque dès la 5e minute, mais l'équipe d'Amboanjobe a réagi et a marqué ses buts en deuxième mi-temps, réalisations de Pascal (14e, 28e) et Dorlin (35e). La phase éliminatoire est à mi-parcours.