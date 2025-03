Madagascar: À l'hôtel Le Louvre - Serge Ramiandrasoa Band assure

Le samedi 28 février, Serge Ramiandrasoa et son groupe ont fait vibrer Le Louvre avec un hommage magistral à deux icônes de la chanson française : Charles Aznavour et Johnny Hallyday. Dans une ambiance feutrée et raffinée, le public a replongé dans les plus grands succès des années 90, au fil de trente-six morceaux revisités avec talent.

Dès 19h30, la salle affichait complet, obligeant certains retardataires à rebrousser chemin. Le public, majoritairement composé d'adultes d'âge mûr, comptait aussi quelques familles et touristes, tous réunis par leur passion pour ces légendes de la musique française. Pour parfaire cette expérience élégante, les convives ont dégusté des plats raffinés proposés par Le Louvre, mêlant ainsi plaisir gastronomique et spectacle musical.

Sur scène, Serge Ramiandrasoa était accompagné de musiciens talentueux qui ont su captiver l'auditoire dès les premières notes. Clara, choriste et chanteuse, a apporté une touche de finesse vocale, sublimant chaque interprétation. Pierre, batteur et chanteur, a rythmé la soirée avec énergie et précision. Gérard, guitariste solo, a envoûté la salle avec des mélodies maîtrisées, et Miary, pianiste et choriste, a enrichi chaque morceau d'une profondeur musicale saisissante. Ce quatuor, formé en 2017, partage une passion commune pour la musique et a offert une performance remarquable, alternant avec subtilité les répertoires d'Aznavour et de Hallyday.

Le concert a débuté par trois chansons de Johnny Hallyday, suivies de quatre titres de Charles Aznavour, un enchaînement soigneusement pensé pour maintenir l'émotion et l'attention du public. Parmi les trente-six morceaux interprétés, certains classiques ont particulièrement marqué la soirée, tels que La Bohème, Hier encore, Et pourtant, Mes emmerdes de Charles Aznavour, et Tes tendres années, Le Pénitencier, Hey Joe, Ma gueule, L'Idole des jeunes de Johnny Hallyday. Autant de titres intemporels qui ont transporté le public à travers les grandes heures de la chanson française.