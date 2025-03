Cameroun: Nadia Ewande - La fève du makossa, la voix d'une force intemporelle

Dans les méandres de la musique camerounaise, certaines voix résonnent comme des forces indomptables, des esprits forgés par la passion. Nadia Ewande, née en 1972 à Yaoundé, s'inscrit dans cette lignée d'artistes qui ne se contentent pas d'exister dans leur époque, mais qui la marquent de leur décor. Figure majeure du Makossa, elle ne s'est pas contentée d'interpréter un genre musical ; elle l'a transcendé, lui insufflant une vitalité nouvelle, une modernité audacieuse et une émotion brute qui résonne au fil des décennies.

Une étoile née sous le signe du Makossa

Dès son plus jeune âge, le destin de Nadia semblait scellé. Sa voix était un appel, une évidence qui s'est imposée aux oreilles attentives bien avant qu'elle ne foule les plus grandes scènes. Ceux qui l'ont connue dans les couloirs du CES de Biyemassi savaient déjà que la musique ne serait pas une option, mais une vocation. Les années 1990 marquent le début officiel de son ascension, à une époque où le Makossa se réinventait, flirtant avec les sonorités du funk et du disco.

Mais au-delà des tendances, Nadia Ewande apportait quelque chose d'essentiel : une âme, une intensité, une manière unique d'habiter la musique, de la posséder pour mieux la transmettre. Une anecdote témoigne de cette essence inébranlable : lors d'un concert à Douala, une panne de courant plonge la salle dans le noir.

N'importe quel artiste aurait attendu le retour de la lumière, mais pas Nadia. Dans l'obscurité, elle entame un chant a cappella, laissant sa voix seule prendre possession de l'espace. Le public, d'abord surpris, tombe sous le charme. L'électricité reviendra plus tard, mais la magie, elle, était déjà en marche.

Une artiste guidée par la conviction et l'authenticité

Plus qu'une chanteuse, Nadia Ewande est une gardienne du patrimoine musical camerounais. Elle ne s'est jamais contentée de surfer sur les vagues du succès ; elle a creusé le sillon de l'authenticité, refusant de céder aux sirènes de la facilité. Sa musique est un pont entre tradition et modernité, une ode à l'identité camerounaise.

Dans son titre « Mama », elle fusionne habilement rythmes traditionnels et sonorités contemporaines, une signature qui témoigne de son attachement aux racines, mais aussi de sa capacité à parler à toutes les générations. À travers ses compositions, elle donne une voix aux dialectes et aux instruments oubliés, comme pour rappeler que la richesse d'un peuple se mesure à la diversité de ses expressions culturelles.

Une femme de caractère, une artiste au destin forgé par l'épreuve

La grandeur d'un artiste ne se mesure pas seulement à son talent, mais aussi à sa capacité à résister aux tempêtes. Et des tempêtes, Nadia en a connu. Sa plus grande épreuve fut sans doute le 10 mai 2013, une date gravée dans sa mémoire comme une blessure indélébile. Ce jour-là, elle perd Moïse Bangtéké, son époux, son complice, son inspiration. Journaliste de renom à Douala, il était plus qu'un pilier ; il était celui qui sublimait son art, la muse invisible derrière ses plus belles interprétations.

Mais Nadia n'a pas flanché. Elle a transformé la douleur en force, le manque en motivation. Son fils, Boris Bangtéké, aujourd'hui son producteur et manager, est devenu son roc, son miroir, un héritage vivant du père disparu. Certains s'étonnent de leur ressemblance troublante, mais c'est bien plus qu'un visage qu'il perpétue : il porte en lui l'éthique, la rigueur et la passion héritées d'un nom respecté.

L'icône des cabarets et des nuits parisiennes

Au-delà des grandes scènes, c'est dans l'intimité des cabarets que Nadia Ewande se révèle dans toute son essence. Longtemps, elle a envoûté les mélomanes au mythique « L'Ambassade », ce lieu où chaque note semblait suspendre le temps. Aujourd'hui, c'est au « Refuge » qu'elle continue d'écrire son histoire, entre complicité avec le public et moments d'émotion pure.

Et ceux qui la côtoient le savent : elle ne chante pas seulement, elle vit chaque note, chaque parole, chaque battement du Makossa qu'elle porte en elle comme un souffle vital. Scott-Koum Emmanuel-Charles, Jean-Claude Ekwe Mbassi, Gaston Epote Myke, David Mabvouri, Philippe Ngamou, tous pourraient en témoigner.

Nadia Ewande : une légende vivante

Les voix comme la sienne ne s'éteignent jamais. Elles s'inscrivent dans le temps, elles traversent les épreuves et deviennent des légendes. Nadia Ewande n'a jamais chanté pour être une star. Elle chante parce que c'est sa vérité, son langage, son combat. Et tant que le Makossa vivra, son nom brillera parmi ceux qui ont su l'élever au rang d'art intemporel.