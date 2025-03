Congo-Kinshasa: Au moins 400 cas de diarrhée signalés chez les enfants à Komanda en 2 mois

Environ 400 cas de diarrhée sont signalés, entre janvier et février dernier, chez les enfants dans la zone de santé de Komanda, située à 75 KM de la ville de Bunia (Ituri).

Ces chiffres ont été rapportés, dimanche 2 mars, par les autorités de l'Hôpital général de référence de Komanda.

Elles ont attribué cette recrudescence de cas, notamment à la pénurie d'eau potable et à la vulnérabilité de la population.

Les reporters de Radio Okapi se sont rendus dimanche dans cet hôpital. Au service de pédiatrie, ils ont trouvé plus d'une dizaine d'enfants souffrant de diarrhée et d'autres maladies respiratoires.

Parmi ces enfants se trouvait un nourrisson d'environ 18 mois, sous perfusion et blotti dans les bras de sa mère, visiblement inquiète par l'état de santé de son enfant : « L'état de l'enfant n'est pas encore bon, il a la diarrhée et vomit tout le temps, sa santé m'inquiète, il ne mange pas et ne tète pas. On vient de le perfuser, sa santé n'est pas encore bonne ».

À côté d'elle, Julienne Musama, une autre mère hospitalisée depuis quelques jours avec son enfant, qui souffrait lui aussi de diarrhée, mais qui s'en remet petit à petit.

Julienne nourrit l'espoir de voir le Gouvernement rétablir la sécurité dans cette zone, ce qui lui permettra de retourner aux champs et d'avoir suffisamment de moyens pour prendre soin de sa famille et se procurer des produits nécessaires pour purifier l'eau et se mettre à l'abri des maladies hydriques.

Elle se réjouit cependant de l'amélioration de l'état de santé de son enfant :

« L'enfant présentait la fièvre et vomissait à tout moment, j'avais pris soin de l'emmener à l'hôpital, et aujourd'hui, l'enfant se porte bien. On le perfusait, mais on nous a également donné des antibiotiques pour continuer le traitement à la maison. Nous remarquons qu'il y a une amélioration ».