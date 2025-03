Gabon: Dr Armande Longo épouse Moulengui présentée aux populations de Koulamoutou

Le Ministre de la Culture et des Arts, Dr Armande Longo épouse Moulengui vient d'être présentée aux populations de la province de l'Ogooué-Lolo dont est elle native. Devant une foule de sympathisants et des hiérarques venus de tous les coins de la province, l'enfant de la localité a rendu un vibrant hommage aux Chef de l'Etat pour cette confiance placée en elle. C'était ce samedi 1er mars à Koulamoutou.

Les populations de Koulamoutou ont massivement répondu à l'appel de la sagesse pour présenter officiellement leur fille nouvellement nommée au sein du gouvernement de la transition. Il s'agit de Dr Armande Longo Épouse Moulengui, ministre en charge de de la Culture et des Arts. Elle a été portée par "le sage Martin Fidèle Magnaga" devant tous les hiérarques de la Province.

Le rendez-vous sur la place du Gymnase du Centre professionnel de Koulamoutou était coloré de vives émotions et riche en couleurs. Comme une vraie fille de la localité élevée en dignité, elle reçoit les attributs traditionnels de ses pères Pové dans un rituel orchestré par le groupe Nyembe. C'est aussi la manifestation et l'expression du ministère dont elle a la charge. L'art et la culture étaient présents à cette manifestation

C'est la première sortie officielle à Koulamoutou chez elle, depuis sa nomination à la tête dudit ministère, le 15 janvier dernier. Très marquée par l'accueil, La Ministre de la Culture et des Arts envoie un message fort à ses parents.

Un enchaînement de soutien, d'abord les cadres disposés à accompagner la Ministre, les femmes et les jeunes aussi qui veulent mettre leur dynamisme au service de l'action du membre du gouvernement. Ces instants étaient remplis de symboles, une unité manifestée par la présence de plusieurs cadres de la Lolo-Bouenguidi et même au-delà. Une marche de soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema a mis fin à la manifestation. Une manifestation qui pour beaucoup, est pleine d'espoir pour la restauration, non seulement des institutions du pays, mais surtout, de la dignité des ses filles et fils.