Cote d'Ivoire: SIA 2025 - Laurent Tchagba mise sur les Partenariats Public-Privé pour valoriser les produits forestiers

Le ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, Laurent Tchagba, a placé les Partenariats Public-Privé (PPP) au centre de la Stratégie de Valorisation des Produits Forestiers (SVPF). Cette approche a été mise en avant lors d'un Side-Event organisé par son ministère, le 28 février 2025, en marge du Salon International de l'Agriculture (SIA) à Paris.

Selon le ministre, ces partenariats permettront de mobiliser rapidement les 320 milliards FCFA attendus par l'État afin d'optimiser l'exploitation des ressources forestières et de renforcer leur contribution à l'économie nationale. Devant des partenaires techniques et financiers, il a souligné l'urgence d'accélérer la mise en oeuvre de la SVPF. « Grâce à votre soutien, d'importantes avancées ont été réalisées. Nous comptons sur vous pour mobiliser les ressources nécessaires à cette stratégie », a-t-il déclaré.

Laurent Tchagba a appelé le secteur privé à accompagner le gouvernement dans la valorisation des produits forestiers, l'agroforesterie et la gestion intégrée des ressources en eau. Le thème du Side-Event, "Dynamique de mise en oeuvre de la stratégie de valorisation des produits forestiers en Côte d'Ivoire", s'inscrit dans la continuité des éditions précédentes du SIA. Après avoir mis en avant la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d'Extension des Forêts (SPREF) en 2023 et la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) en 2024, l'édition 2025 a porté sur la valorisation des ressources forestières.

Le ministre a également évoqué l'Accord de Partenariat Volontaire (APV-FLEGT) signé avec l'Union Européenne en février 2024 et ratifié en septembre, qui encadre l'exploitation et la commercialisation du bois ivoirien.

Lors de l'événement, le Conservateur Général Kouassi Lucien et le colonel Sylla Cheikh Tidiane ont présenté les enjeux liés à la valorisation des produits forestiers et à la réglementation européenne sur la déforestation. Leurs interventions ont permis d'apporter des éclairages et de répondre aux préoccupations du public.

Depuis 2018, la Côte d'Ivoire a engagé une politique de préservation et de reconstitution de son couvert forestier avec pour objectif d'atteindre 20 % de couverture forestière d'ici 2030. La SVPF, en complément de la SPREF, vise à garantir un approvisionnement durable en produits forestiers tout en assurant la compétitivité du secteur.