Congo-Brazzaville: Journée internationale des droits des femmes - Une causerie-débat sur l'autonomisation organisée à Pointe-Noire

L'Association des femmes dévouées (AFD) a organisé, le 2 mars à la Maison de la République, une causerie-débat sur le thème « Femmes congolaises face aux enjeux d'autonomisation ». Les échanges ont eu lieu en présence de Magalie Fouti, directrice départementale de l'Intégration de la femme au dévéloppement de Pointe-Noire.

En organisant la causerie-débat prélude à la célébration du 115e anniversaire de la Journée internationale des droits des femmes, les membres de l'AFD que dirige Aimée Clarisse Abambila ont voulu montrer leur adhésion au combat menant vers l'émancipation totale de la femme. Un objectif qui ne peut être atteint que si les femmes sont unies, courageuses, engagées et entreprenantes.

Elles doivent être informées pour connaître leurs droits et devoirs et mener une vie sociale responsable comme l'ont précisé Régine Goma, coordonnatrice des organisations de la société civile, et Magalie Fouti, directrice départementale de l'Intégration de la femme au développement de Pointe-Noire, dans leur adresse aux femmes.

Selon Aimée Clarisse Abambila, « Malgré les avancées perceptibles en faveur de la femme, beaucoup d'entre elles subissent encore des pratiques inhumaines, elles sont quotidiennement victimes de violences, surtout dans les situations de conflits ». Elle a ajouté: « Pour le cas du Congo, des opportunités s'offrent aux femmes bien que de nombreux défis restent encore à relever. Notre voix a besoin d'être entendue et n'oublions pas que lorsque les circonstances nous sont favorables, nous jouons un rôle important dans notre société ».

En initiant cette activité, la présidente de l'AFD a été animée par le désir ardent de renforcer les capacités managériales des femmes dans leurs différentes missions. « Chaque femme à son niveau peut contribuer à construire un monde où les droits des femmes ne sont plus un combat mais une évidence. Encourageons nos filles à rêver sans limites, soutenons nos collègues à leur ascension professionnelle, dénonçons les injustices et surtout éduquons nos enfants dans une culture de respect et d'égalité », a-t-elle invité.

Cette exhortation et ce voeu ont été repris par les femmes leaders qui ont animé les différentes thématiques de la causerie-débat : « Femmes et ses valeurs » par Sandrine Zikou;; « L'hygiène intime de la femme » par Audrey Nzota; « Femme au foyer » par Christelle Goma, et « Education des enfants» par Edouardine Akiawé.

Au terme des échanges et des débats constructifs, la constance s'est dégagée sur l'autonomisation de la femme comme moyen d'affirmer sa liberté mais aussi un atout la mettant à l'abri de la discrimination, des préjugés ou des actes répréhensibles dont elle fait souvent l'objet. « Dans un monde en paix, l'autonomisation est une valeur pour une femme », reprend un des crédos de l'AFD.