Cameroun: Les femmes de Bankable Woman s'ouvrent à l'international.

La 7ème édition des 08 des femmes « Bankable Woman » placée sous le patronage du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a réuni plus de 300 femmes dans la ville de Douala le samedi 1er mars 2025. Des projets financés par les banques

« Trouver des finances est un challenge permanent pour les femmes entrepreneures, tout comme celles engagées dans les réalisations sociales », a-ton noté au cours des échanges de la 7ème édition du 08 des femmes « Bankable Woman ». Raison pour laquelle, Mme Yolande Bodiong, promotrice de l'agence de communication et de production audiovisuelle de référence au Cameroun « Maraboo » a fait du social son cheval de bataille.

A travers BGFIBANK Cameroun et Canal + Cameroun, elle a pu obtenir des financements des projets des femmes entrepreneures. Le samedi 1er mars 2025, plus de 300 femmes ont célébré et promu l'empowerment de la femme camerounaise. L'évènement qui célèbre les réalisations des femmes et leurs contributions à la société est placé sous le haut patronage du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.

La présence de Mme Tsanga Manga, Chef service de la promotion sociale de la femme et du genre auprès de la Délégation Régionale de la Promotion de la Femme et de la Famille pour le Littoral, représentante personnel de Marie-Thérèse Abena Ondoa, Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille témoigne de l'intérêt de voir les femmes prendre conscience de leurs potentiels en travaillant à améliorer leurs compétences.

« Durant plusieurs millénaires, le statut de la femme a toujours été relégué à l'accomplissement des taches domestiques. Cela a constitué un véritable obstacle à son épanouissement. Le 08 des femmes « Bankable Woman est une initiative louable et a encouragé.

Raison pour laquelle Mme le Ministre de la Promotion de la femme et de la Famille par ma voix félicite et encourage l'initiative de MARABOO. Elle encourage l'autonomisation des femmes qui fait partie des missions du Minproff », a encouragé Mme Tsanga Manga, Chef service de la promotion sociale de la femme et du genre auprès de la Délégation Régionale de la Promotion de la Femme et de la Famille pour le Littoral.

Le 08 des femmes Bankable Woman s'ouvre à l'international

Pour l'édition 2025, la présence remarquable de Mme Aminata Diallo, marraine de l'évènement et Présidente fondatrice de l'association mondiale Actrices Culturelles Ensemble (ACE) a été l'occasion de faire un arrêt majeur sur le respect des droits des femmes dans le monde.

Un temps fort chargé de partage d'expériences à travers divers thèmes. « Femmes et leadership : comment exceller et devenir une laeder dans ton domaine. Femmes et nouvelles technologies : comment capitaliser à l'ère de l'IA. Femmes et business : comment surmonter les obstacles et devenir une success story.

Femmes et politique : comment réussir à influencer la scène politique et réaliser ses ambitions », tels sont les thématiques qui ont accompagnés durant une journée les échanges entre les « Bankables Women ». le 08 des femmes a donc permis d'offrir une plateforme qui encourage les uns et les autres à prendre des rôles de leadership et à devenir des agents de changement.

Le plus grand défi étant d'être des supports entre elles à travers le « SHE FOR SHE ». Pour la promotrice Yolande Bodiong, l'occasion est donnée aux femmes de faire valoir leurs potentiels dont la nature leur a gratifiées.