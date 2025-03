Congo-Kinshasa: À Kinshasa, des jeunes ressortissants de l'Est du pays prêchent l'unité nationale

Vivant à Kinshasa, des jeunes ressortissants de l'Est de la RDC ont recommandé, dimanche 2 mars, aux acteurs politiques de faire preuve d'unité pour aider le pays à faire face à l'agression. Ils ont fait cette recommandation lors d'une déclaration.

Ces jeunes ont demandé à la communauté internationale d'infliger des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda et de ses supplétifs du M23 et de l'AFC qui écument la partie orientale du pays.

« Habitués à écouter des déclarations classiques, normatives, fallacieuses et fantaisistes, nous recommandons à la communauté internationale des sanctions sévères et contraignantes à l'encontre du Rwanda et de ses supplétifs du M23 afin de clore définitivement ce chapitre de prédation de nos ressources naturelles et de la pensée expansionniste de Paul Kagame pour les terres de la RDC », a fait savoir le coordonnateur de ces jeunes, Alain Shukuru.

Il a également exprimé son indignation et sa consternation face à la situation dramatique qui perdure dans leur région d'origine. Pour ce faire, le coordonnateur de cette structure a encouragé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie en danger.

« Au demeurant, nous félicitons et encourageons les jeunes ayant pris leur courage en main en s'enrôlant massivement dans les FARDC et nous mobilisons ceux qui hésitent encore à les rejoindre sans remords car il s'agit d'un combat noble et juste », a-t-il poursuivi.

Alain Shukuru a en outre fait savoir que l'heure a sonné pour tout Congolais de s'impliquer pour la paix et l'intégrité nationale.