Congo-Brazzaville: Sports boules - Kader Mongo élu président de la ligue interdépartementale

A l'issue de l'assemblée générale élective qui a eu lieu le 2 mars à Pointe-Noire, Kader Mongo a été élu président de la ligue départementale de sports boules Pointe-Noire/Kouilou en présence de Joseph Biangou Ndinga, directeur départemental des Sports et de l'Education physique; ainsi que d'Alain Nzaba, secrétaire général de la Fédération congolaise de sports boules (Fécoboules).

Kader Mongo succède à Mignon Ndzaba. Il aura pour missions durant son mandat, entre autres, de relever les nombreux défis de la ligue, à savoir travailler en harmonie avec tous les clubs; attirer davantage des pratiquants; oeuvrer à la structuration des clubs et à la création des nouveaux; doter le ligue d'un siège social... « Je vais travailler avec tout le monde pour relever le niveau de la pétanque à Pointe-Noire et au Kouilou. Nous sommes ouverts à toutes les propositions visant à faire progresser la pétanque dans les deux départements », a-t-il assuré.

Exhortant l'heureux élu, le secrétaire général de la Fécoboules a demandé aux pratiquants de la discipline de Pointe-Noire et du Kouilou de faire front autour de lui pour que son mandat soit couronné de succès. Il a demandé à Kader Mongo de faire confiance à l'équipe qu'il est appelé à former dont les membres doivent être choisis pour leur intégrité, leur volonté et leur disponibilité.

Pour sa part, Joseph Biangou Ndinga, directeur départemental des Sports et de l'Education physique de Pointe-Noire a indiqué à l'endroit du nouveau président: « Durant votre mandat, vous devez donner la possibilité aux pratiquants de s'exprimer valablement sur tous les plans et suivre le langage du ministère des Sports qui prône dans ses axes prioritaires l'organisation des championnats dans toutes les catégories, l'organisation des athlètes pour un sport sain et sans dopage, la formation des officiels techniques ».

Signalons qu'avant l'assemblée générale élective, les participants ont pris part à l'assemblée générale ordinaire qui a clos la mandature passée. Quinze clubs affiliés à la ligue ont pris part à ces assises dirigées par Alain Nzaba, secrétaire général de la Fécoboules. A l'unanimité, ils ont adopté le rapport moral. Les rapports technique et financier ont été aussi adoptés après amendements.