Congo-Brazzaville: Lekoumou - Des ménages vulnérables reçoivent des aides sociales d'appoint

La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, a lancé et supervisé le paiement des allocations sociales d'appoint, du 27 février au 3 mars 2025, dans les districts de Zanaga, Mayéyé, Bambama, dans le département de la Lekoumou, tout en mettant à disposition des kits pédagogiques et sanitaires à Komono et Sibiti.

Pour des aides sociales d'appoint qui, par paiement en transferts monétaires, s'inscrivent dans le cadre du Programme national des filets sociaux, l'on dénombre 675 bénéficiaires à Mayéyé, 549 à Bambama et 416 à Zanaga soit un total de 1640 pour ces trois districts. « Sont concernées, les personnes âgées, celles vivant avec handicap, les veuves, entre autres », a précisé la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, en présence du préfet du département de la Lekoumou, Micheline Nguessimi.

Selon la coordonnatrice du Programme national des filets sociaux, Corélie Oko Mavoungou, cette assistance est une réponse aux demandes, en lien avec les situations d'urgence, adressées aux circonscriptions d'action sociale. Les montants attribués aux bénéficiaires variaient donc selon les besoins exprimés. Cette réponse qui à en croire le sous-préfet de Mayéyé, Bernard Ngoulou, vient apaiser les ménages vulnérables.

Ce dernier n'a pas manqué d'évoquer quelques problèmes auxquels le district est confronté dont l'état des routes et l'apatridie qui touche principalement les autochtones. Il convient de souligner que la Lekoumou n'est pas le premier département à bénéficier du Programme national des filets sociaux, lancé le 12 juillet 2024. Les départements de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Niari, de la Cuvette et de la Cuvette Ouest en ont tiré profit bien avant.

Kits pédagogiques et sanitaires

En dehors des aides sociales d'appoint, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a été porteuse des kits pédagogiques : des manuels aux programmes et des tables-bancs, entre autres, mis à la disposition des écoles de Komono, Sibiti, Mayéyé, Zanaga et Bambama. L'objectif étant d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et sans nul doute leurs performances scolaires.

« L'époque où les apprenants étudiaient à même le sol relève désormais du passé », a déclaré le directeur du collège de Komono, Victor Mbata. Par ailleurs, des kits médicaux de première nécessité, apportés par la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire dans toutes ces localités, permettront la prise en charge des malades en général et des élèves en particulier.