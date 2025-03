Tunisie: Manouba - Saisie de 29,5 quintaux de sucre subventionné

Au cours du premier jour du Ramadan, les agents de contrôle économique, en collaboration avec les unités de sécurité, la garde nationale, la police et la police municipale, ont réussi à saisir des quantités importantes de sucre subventionné, estimée à 29,5 quintaux chez un grossiste de la région qui prévoyait de les écouler à un prix plus cher, selon le directeur régional du commerce dans la région. Six équipes de contrôle de différentes municipalités ont relevé 43 infractions économiques au cours de 323 visites dans différents marchés municipaux et hebdomadaires, magasins de gros et de détail, et espaces commerciaux, a indiqué le responsable.

La plupart des infractions enregistrées se répartissent en 17 infractions dans le secteur des légumes et des céréales, 07 infractions dans le secteur des produits alimentaires de gros et de détail, 07 infractions dans le secteur de la volaille, 2 infractions dans les boulangeries, 03 infractions dans le secteur des viandes rouges, 03 infractions dans le secteur du poisson, 02 infractions dans le secteur des produits laitiers et 03 infractions dans le secteur des sucreries traditionnelles, des fruits secs et des jus de fruits.

La plupart des infractions, selon la même source, étaient liées à la non-publication des prix, à l'augmentation des prix, au non-respect des prix légaux, ainsi qu'à certaines infractions liées à la possession de machines de pesage illégales et à la violation des dispositions relatives aux subventions.

Le directeur régional a souligné que les efforts se poursuivent pour assurer le suivi de toutes les zones communales afin de lutter contre certaines pratiques monopolistiques et spéculatives, orienter les produits agricoles et de la pêche et les injecter dans les circuits réglementés.