Tunisie: Lancement de l'Académie Thaïra - Former les femmes leaders de demain

L'association Kadirat annonce le lancement de l'Académie Thaïra, une initiative dédiée à la formation des femmes leaders dans la région arabe. Cette académie a pour objectif de renforcer les compétences des femmes occupant ou aspirant à des postes de décision, en leur offrant des formations adaptées aux défis actuels.

Selon Samia Melki, présidente de l'association Kadirat, l'Académie Thaïra cible principalement les femmes récemment élues ou nommées à des postes de direction, notamment au sein des ministères, des conseils régionaux et municipaux, ainsi que de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). La formation bénéficiera aux femmes de plusieurs pays, dont la Tunisie, la Jordanie, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Liban et l'Irak, en mettant l'accent sur les domaines politique, social et associatif.

La première session de formation se tiendra au Maroc dans la seconde moitié du mois de juillet 2025. Encadrée par des experts internationaux reconnus, elle visera à optimiser l'efficacité et la performance des participantes afin de renforcer leur leadership et leur influence dans leurs sphères respectives.

Fondée en 2014, l'association Kadirat oeuvre pour la promotion des droits des femmes en Afrique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle collabore avec plusieurs partenaires locaux et internationaux, parmi lesquels l'Alliance tunisienne pour l'environnement, la Commission nationale des droits de l'homme, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le mouvement SOAWR (Solidarity for African Women's Rights).

À travers ses initiatives, Kadirat vise à autonomiser les femmes en renforçant le cadre juridique et en améliorant leurs conditions sociales et économiques, contribuant ainsi à une société plus équitable et inclusive.