Tunisie: Autriche - Un concours national ouvert aux musiciens tunisiens pour intégrer l'orchestre autrichien

Dans le cadre de la célébration du 300ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Autriche, un concert symphonique exceptionnel sera organisé le 28 avril 2025 dans la Grande salle du Théâtre de l'Opéra de Tunis, par le Théâtre de l'Opéra de Tunis et la Fondation Hasdrubal pour la Culture et les Arts, informe le Théâtre de l'opéra de Tunis. En préparation de cette production, une résidence artistique programmée à Yasmine Hammamet du 24 au 29 avril 2025, offrira à des musiciens tunisiens l'opportunité d'intégrer, de manière inédite, sur concours national, l'Orchestre autrichien invité par le directeur musical de la Fondation Hasdrubal, Laurent Jost.

Cet orchestre symphonique, composé de musiciens de la prestigieuse Université de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne (MDW), sera dirigé par Fedor Rudin, violoniste de renommée internationale, ancien violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Vienne et professeur à la MDW. Ces événements seront réalisés en partenariat avec le ministère des affaires culturelles, le Théâtre de l'Opéra de Tunis, l'Ambassade d'Autriche en Tunisie, l'Ambassade de France en Tunisie et l'Institut français de Tunisie (IFT).

Le concours national, organisé par la Direction générale du Théâtre de l'Opéra de Tunis, est ouvert aux violonistes, altistes, violoncellistes et contrebassistes tunisiens souhaitant intégrer l'orchestre symphonique autrichien.

L'appel à candidatures, ouvert jusqu'au 5 mars 2025 (dernier délai), s'adresse aux musiciens disposant d'une solide formation musicale, d'une expérience orchestrale avérée, d'une maîtrise technique et artistique de leur instrument, et motivés à s'engager dans un projet orchestral dynamique et exigeant.

Les candidats retenus seront convoqués pour la finale du Concours National le 10 mars 2025 au Théâtre de l'Opéra de Tunis, ajoute la même source.