Gabon: Brice Oligui Nguema candidat à la présidentielle

Après s'être mis en retrait des Forces armées gabonaises, Brice Clotaire Oligui Nguema a officialisé, le 3 mars, sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain.

Président du Gabon depuis le 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema ambitionne de transformer davantage son pays, en s'engageant à réformer les institutions. Ayant officiellement annoncé son retrait de l'armée à l'approche de l'élection présidentielle, il mise sur son bilan et les actions réalisées pendant la transition pour convaincre les électeurs.

Né le 3 mars 1975 à Ngouoni, au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a réalisé sa carrière dans l'armée, intégrant en 1997 l'Académie royale militaire de Meknès, au Maroc, pour une formation militaire et universitaire. Nommé en 2020 à la tête de la garde républicaine, il a en charge la sécurité présidentielle et des grandes institutions de l'État. C'est lui qui a conduit, le 30 août 2023, le collège des soldats qui ont renversé le président Ali Bongo Ondimba.

Depuis sa prestation de serment le 4 septembre 2023, Brice Oligui Nguema a conduit et implanté de nombreuses réformes des institutions visant à transformer la gouvernance au Gabon et instaurer des élections libres. Sa candidature à la présidentielle arrive à un moment où son pays, quatrième producteur de pétrole d'Afrique et premier producteur mondial de manganèse, affiche un taux de croissance autour de 3% en 2024 et augure tout de même une embellie économique plus marquée.

La mise en place d'un gouvernement de transition composé de civils et de militaires, ainsi que la mise en application d'une gestion plus transparente des ressources publiques, des audits des institutions pour lutter contre la corruption, et des mesures sociales adoptées pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, sont les principaux atouts de la candidature de Brice Oligui Nguema.

L'élection présidentielle du 12 avril doit lui permettre de franchir un nouveau palier afin d'incarner le dirigeant providentiel bâtisseur d'une nouvelle ère politique pour le Gabon.

Pour sa part, l'opposition s'organise pour réaliser un front commun face à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema.