Congo-Kinshasa: Coopération Sud-Sud - Le président de l'ARC échange avec un député de l'Assemblée nationale de la RDC

L'honorable Mbui Kaya Nyi Mbui Guido, député de la circonscription électorale de Yakoma, dans la province du Nord-Ubangi, en République démocratique du Congo (RDC), mettant à profit son séjour à Paris, s'est entretenu avec Me Michel Langa, président de l'association les Amis de la République centrafricaine (ARC).

L'entretien s'est déroulé le 1er mars à Paris. Motivés par une volonté partagée de vouloir établir une coopération Sud-Sud, Mbui Kaya Nyi Mbui Guido et Michel Langa ont passé en revue l'actualité du moment et se sont attardés sur les éventuelles synergies à mettre en place en vue de vivre en bon voisinage entre les deux pays, à savoir la RDC et la Centrafrique.

De ce fait, ensemble, ils ont répertorié les différents domaines par lesquels il est possible de mettre en place des projets de solidarité entre les populations congolaise et centrafricaine afin de contribuer à leur bien-être, assurer un avenir meilleur, en respect de la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, notamment le Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Pour le président de l'ARC, en dehors du cercle de réflexion que constitue son association, il s'agit d'initier des projets dont la contribution est de constituer un moteur de la dynamique de co-développement en Afrique.

Par le biais de ces projets portés par la diaspora, ériger des vecteurs de transformation socio-économique à travers la mise en oeuvre de projets de développement, à la fois en République centrafricaine et en RDC, en s'appuyant, sur place, sur des associations locales, ou une personnalité telle que le député Mbui Kaya Nyi Mbui Guido en cas d'espèce. « Une telle collaboration directe avec les bénéficiaires et leur créativité répond ainsi au mieux aux besoins de développement sur le terrain », a-t-il expliqué.

Le député congolais a admis qu'un tel concept entre la société civile et un représentant du peuple concourt à mettre en lumière les opportunités et les défis de la coopération Sud-Sud et à identifier les tendances émergentes pour contribuer à la réalisation d'objectifs des populations en vue d'un avenir plus inclusif et plus durable.

L'ARC a été créée le 21 septembre 2013 et est présidée par Me Michel Langa, inscrit au barreau de Paris depuis plus de 32 ans, et inscrit également à celui de la Centrafrique en 2023. Il est détenteur de la médaille de Chevalier au titre de la reconnaissance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et connu pour avoir été un des avocats du chanteur congolais Papa Wemba, lors des poursuites des justices française et belge pour aide au séjour irrégulier d'étrangers sous couvert de ses activités musicales.

Le député Mbui Kaya Nyi Mbui Guido a vu son élection confirmée par la Cour constitutionnelle de RDC, le 20 janvier, à la suite de la publication des résultats des élections législatives des circonscriptions électorales de Yakoma Nord-Ubangi publiés par la Commission électorale nationale indépendante.