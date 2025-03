Congo-Brazzaville: Conseil départemental et municipal de Brazzaville - Le budget exercice 2025 à l'examen

Le Conseil départemental et municipal de Brazzaville a ouvert, le week-end dernier, sa 7e session budgétaire. Parmi les cinq affaires inscrites à cette session, les conseillers vont examiner puis adopter le budget municipal au titre de l'année 2025.

Au cours de cette réunion ordinaire qui va durer dix jours, les conseillers vont donc examiner puis entériner, en premier, le budget du Conseil départemental et municipal exercice 2025. Il s'agira de doter à l'assemblée locale des moyens financiers conséquents devant lui permettre de faire face aux nombreux défis qui s'imposent à lui, en termes d'assainissement, d'entretien des voies de communication et d'espaces publics. L'objectif étant d'offrir aux Brazzavillois un cadre de vie agréable ainsi qu'un environnement sain.

De même, le conseil municipal va examiner le projet de délibération portant adoption du programme d'investissement du Conseil départemental et municipal de Brazzaville exercice 2025 ; le projet de délibération portant reconnaissance de la gestion des marchés de nuit de la ville de Brazzaville. L'ordre du jour du conseil prévoit également l'examen de la délibération portant la durée de conservation d'une dépouille mortelle dans une morgue de Brazzaville.

« La session qui s'ouvre ce jour revêt une importance capitale, car elle permettra de définir les priorités d'action pour l'année 2025, au service de notre ville et de ses habitants. Ce moment important de notre gouvernance municipale est l'occasion de dresser le bilan des actions engagées, d'examiner les défis auxquels notre ville fait face et d'adopter un programme d'investissement annuel ainsi qu'un budget conforme aux aspirations de nos concitoyens », a indiqué le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba.

En termes de réalisations, il s'est réjoui du travail abattu et « des progrès de l'année écoulée » à Brazzaville dans plusieurs domaines. Il a cité, entre autres, le pavage des routes dont la plus importante est celle en cours au quartier domaine, dans le 9e arrondissement Djiri. A ce jour, a-t-il poursuivi, 26 km de route ont été réhabilités par le bouchage des nids de poules dans la ville capitale.

« Au plan de l'assainissement urbain, nous avons réussi sans y être préparés à atténuer les problèmes d'amoncellement des ordures ménagères le long des principales artères de la ville, après l'arrêt inopiné des activités d'Averda.

De grands défis à relever

Le député-maire de Brazzaville a toutefois reconnu que Brazzaville fait face à de nombreux enjeux majeurs, tels que l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour tous ; la gestion des déchets et la préservation de l'environnement ainsi que le nombre et la qualité des voiries urbaines.

Dans ce package, Dieudonné Bantsimba a relevé aussi d'autres nécessités, entre autres l'hygiène des marchés domaniaux ; l'équipement et le fonctionnement des directions des services municipaux, le paiement régulier des salaires des agents et le soutien à la créativité. Pour conclure, le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville a invité les conseillers à travailler avec abnégation.