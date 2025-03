Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 mars 2025

Journée mondiale de l'audition - L'OMS plaide pour une bonne santé auditive pour tous

La journée mondiale de l’audition est célébrée ce 03 mars 2025 sous le thème : « Changeons d’attitude et agissons pour que les soins de l’oreille et de l’audition soient une réalité pour toutes et tous». C’est l’occasion pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de sensibiliser les jeunes à adopter un comportement responsable pour une bonne santé auriculaire et auditive.

L’édition de cette année est marquée par le partenariat entre l’OMS et l’Union internationale des télécommunications (UIT) qui ont mis en avant la première norme mondiale pour l’écoute sécurisée, dans les jeux vidéo et les activités e-sports, qui vise à réduire le risque de perte auditive chez les joueurs et à la prévenir. Ce partenariat va permettre d’introduire le module scolaire sur l’écoute intelligente dans les programmes éducatifs. (Source allAfrica)

Comores: la diaspora, un pilier vital de l’économie nationale pendant le ramadan

La diaspora comorienne joue un rôle central dans l’économie des Comores. Selon le dernier rapport de la Banque centrale des Comores, les transferts d’argent en provenance de l’étranger ont atteint 152,3 milliards de francs comoriens, soit 21% du PIB national. Une manne financière essentielle, dont 72% transitent via les services de transfert d’argent. Et en cette période de ramadan, qui a débuté ce dimanche 2 mars aux Comores, cet élan de solidarité se renforce.

Aux Comores, le ramadan rime avec générosité et solidarité. Et pour beaucoup de familles, c'est une vraie bouffée d’oxygène. Chaque année, la diaspora comorienne renforce ses envois d’argent vers le pays afin de permettre à leurs familles de faire face à des dépenses accrues. (Source RFI)

Maroc : l’OCP maintient sa dynamique à +6 % en 2024

Le Groupe OCP, leader mondial du phosphate, a enregistré un chiffre d’affaires de 96,98 milliards de dirhams (environ 8,9 milliards d’euros) à la fin de l’année 2024, soit une progression de 6 % par rapport à 2023. Cette performance reflète la résilience et l’agilité du groupe face aux fluctuations du marché.

D’après son rapport financier, cette croissance a été soutenue par une reprise de la demande sur plusieurs marchés importateurs et par le maintien de prix fermes pour les engrais phosphatés.

Toutefois, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024 s’est établi à 27,94 milliards de dirhams (environ 2,56 milliards d’euros), affichant un repli par rapport aux 30,24 milliards de dirhams (environ 2,77 milliards d’euros) enregistrés sur la même période en 2023. (Source apanews)

Supposée tentative d’assassinat de Boni Yayi: la réaction du gouvernement

Les récentes déclarations du parti « Les Démocrates » sur une prétendue menace contre la vie de l’ex-président Boni Yayi suscitent des réactions au sein du gouvernement.

Lors d’un point de presse tenu vendredi 28 février 2025, le porte-parole de l’Exécutif, Wilfried Houngbédji, a fermement rejeté ces accusations, les qualifiant de « tentative de déstabilisation » orchestrée par l’opposition.

Pour Wilfried Houngbédji, ces allégations ne sont qu’un moyen pour l’opposition de capter l’attention médiatique. « Dans un pays où il n’est pas possible d’accuser le gouvernement de paresse ou de mauvaise qualité d’infrastructures, il reste à l’opposition la manipulation pour exister », a-t-il déclaré. (Source beninwebtv)

Côte d’Ivoire : 46 cas de féminicides enregistrés en 2 ans

Scandant des slogans tels que « Stop au VBG » et « Non aux arrangements à l’amiable », Traoré Safiatou, membre de la société civile, a rejoint la marche organisée par le ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant. Elle et plusieurs autres femmes ivoiriennes ont exprimé leur colère face à la montée des féminicides dans le pays. Cette marche fait suite à une série de féminicides, dont le dernier en date s’est déroulé le 17 février 2025 à Abobo, où un jeune homme a tenté de tuer une femme enceinte de 29 ans.

Haut-Parleur en main, en scandant des slogans tels “ Stop au VBG”, “Non aux arrangements à l’amiable”, Traoré Safiatou, membre de la société civile, a décidé de sortir à l’occasion de la marche organisée par le ministère de la famille, de la femme et de l’enfant comme plusieurs autres femmes ivoiriennes pour crier le ras-le-bol quant à la montée des féminicides qui ont eu lieu ces derniers temps dans le pays. (Source Africa24)

CEA : sale temps pour l’intégration régionale

Alors que la Communauté Est-africaine (CEA) cherche à renforcer son intégration économique, l’instabilité chronique à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) constitue un obstacle majeur. Pays aux nombreuses opportunités d’affaires pour la Communauté, comment cette crise affecte-t-elle les échanges commerciaux, les investissements et la coopération régionale ? Face à ce conflit et à la montée du discours va-t-en-guerre, la CEA survivra-t-elle ?

« L’adhésion de la RDC à la CEA entraînera une augmentation significative du volume du commerce intrarégional, en raison de la taille et du potentiel économique de la RDC qui peut agir comme un important moteur de croissance pour les pays membres ». En mars 2022, les espoirs étaient particulièrement nombreux. (Source Iwacu)

Rigobert Song signe son contrat à la tête des Bas-Oubangui

Rigobert Song est officiellement l’entraîneur de l’équipe nationale de football de la République centrafricaine. Nommé en janvier dernier par le ministère des Sports centrafricain, Song n’avait pas encore paraphé son contrat. C’est ce 3 mars 2025 que le défenseur emblématique des Lions Indomptables prend officiellement fonction en tant qu’entraîneur des Fauves de Bas-Oubangui.

Selon les images visualisées par Lebledparle Sport, Rigobert Song et le ministre des Sports de la RCA ont paraphé son contrat en l’absence de la fédération centrafricaine de football. Cette situation montre que les politiques et le football de la République centrafricaine n’ont pas encore trouvé d’issue favorable pour la nomination de Song. (Source Lebledparle)

Madagascar/Morondava sous les eaux : Vers la déclaration imminente de l’état de sinistre national

La ville de Morondava est entièrement sous les eaux suite aux fortes pluies apportées par le cyclone tropical Honde. Le bilan provisoire fait état de plus de 40 000 sinistrés dans le Sud-Ouest du pays, mais l’état de sinistre national n’a pas encore été déclaré, ce qui entrave l’aide aux populations touchées.

« Tous les habitants de Morondava sont sinistrés, même si certains n’ont pas rejoint les sites d’hébergement », c’est ce que Fidèle Rafidison, préfet de Morondava, a déclaré samedi dernier, lors d’une rencontre avec la presse. Face à l’ampleur de la catastrophe, les centres d’hébergement sont saturés, obligeant de nombreux sinistrés à rester chez eux malgré les inondations. Les tentes installées sont elles-mêmes inondées. (Source MidiMadagasikara)

Sénégal : une production horticole record de 245.000 tonnes attendue pour 2024-2025

Le Sénégal s’apprête à réaliser une production horticole sans précédent. Selon le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, la campagne 2024-2025 devrait atteindre un volume de 245.000 tonnes. Cette annonce a été faite lors d’une visite dans la région des Niayes, une zone clé de la production horticole nationale.

Avec une consommation nationale mensuelle estimée entre 10.000 et 11.000 tonnes, soit environ 132.000 tonnes par an, cette production permet théoriquement au Sénégal d’atteindre l’autosuffisance en produits horticoles. Cette performance est en grande partie due aux efforts de l’État qui a alloué une subvention de 10 milliards de FCFA aux producteurs de pomme de terre. (Source RTS)

Gabon : Brice Oligui NGuema officialise sa candidature à la présidentielle

Au Gabon, le président de la transition, Brice Oligui NGuema a annoncé ce lundi qu’il se présentera à l’élection présidentielle prévue le 12 avril prochain.

Dans un discours prononcé à la Cité de la démocratie, le président de transition a évoqué son bilan et sa vision pour l’avenir du Gabon.

Le chef de la junte militaire, qui a mené le coup d'État de 2023 et mis fin à 55 ans de règne de la famille Bongo, s'était dans un premier temps engagé à rendre le pouvoir aux civils après une période de transition. (Source africanews)