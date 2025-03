Ile Maurice: Pragatee Kumari Mannick, une étoile montante

Pragatee Kumari Mannick est une jeune avocate prometteuse qui s'impose progressivement comme une figure montante dans le domaine juridique à Maurice. Son parcours académique au Manilal Doctor State Secondary School a jeté les bases de son futur succès. Elle a ensuite poursuivi ses études en droit à l'université de Maurice, où elle a obtenu son Bachelor of Laws avec mention très bien en novembre 2022, mettant en évidence sa solide formation.

Son succès universitaire s'est poursuivi dans le domaine professionnel, où elle a brillamment réussi les examens du Barreau du Conseil de l'éducation juridique dès sa première tentative en août 2023. Cette réussite précoce a démontré sa préparation à affronter les défis de la pratique juridique. Elle a ensuite effectué son pupillage, une étape cruciale qui lui a permis de perfectionner ses compétences pratiques.

Pendant six mois, elle a été sous la tutelle de Me Bhooneswur Sewraj, Senior Attorney chez Sewraj Solicitors, avant de rejoindre Me Dya Ghose-Radhakeesoon à l'étude Dya Ghose pour la seconde moitié de son pupillage. Ces expériences auprès de professionnels renommés lui ont permis d'acquérir une compréhension approfondie du contentieux et des affaires juridiques.

Le 11 décembre 2024, Pragatee Kumari Mannick a obtenu son certificat de compétence pour exercer en tant qu'avocate et le 21 février 2025, elle a été assermentée comme avocate, marquant ainsi le début officiel de sa carrière. Actuellement, elle exerce en tant qu'avocate associée à l'étude Dya Ghose, où elle s'engage dans des affaires juridiques complexes, fournissant des conseils juridiques solides et représentant ses clients avec professionnalisme et rigueur.

Elle attribue son succès aux sacrifices inébranlables de sa famille, à l'accompagnement précieux de ses professeurs et à l'appui constant de ses amis. Me Mannick incarne l'excellence, la détermination et l'engagement dans le domaine du droit et son avenir promet d'être brillant.