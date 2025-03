Ile Maurice: Des avantages et quelques limitations

Bien que la sécheresse actuelle limite la collecte d'eau de pluie, investir dans un système de récupération demeure une option stratégique pour l'avenir. Dès le retour des pluies, cette solution permettra une gestion plus efficace de l'eau, allégera la pression sur les ressources de la Central Water Authority et fournira de l'eau à usage domestique ou aux entreprises comme les car wash.

Avec la situation qui prévaut, les réservoirs d'eau apparaissent de plus en plus dans les publicités, notamment sur les réseaux sociaux. Leur capacité peut varier entre 350 L et 9 000 L, et les slim tanks, au design moderne, sont peu encombrants. Ces systèmes captent et stockent l'eau de pluie, permettant de l'utiliser pour des besoins non essentiels comme l'arrosage des jardins, le lavage de voitures ou les nettoyages en extérieur. Par conséquent, les ménages réduisent leur consommation d'eau potable et allègent leurs factures. Pour les entreprises telles que les car wash, cette alternative limite la dépendance à l'eau du réseau.

Bien que les réservoirs d'eau de pluie soient une solution avantageuse, ils comportent certaines limites. Selon l'hydrologue Farook Mowlabucus, collecter l'eau de pluie pour des tâches domestiques telles que l'arrosage des plantes ou le lavage des sols est une pratique recommandée. Cependant, il précise que l'efficacité de ces systèmes dépend largement de la quantité d'eau collectée pendant les pluies.

De plus, l'installation des réservoirs, des tuyaux et des équipements nécessaires, peut s'avérer coûteuse, surtout si l'ensemble des dépenses est à la charge du particulier. Pour que la collecte d'eau de pluie soit réellement bénéfique, il faut que les précipitations soient suffisantes. «Cette solution est particulièrement adaptée aux régions où les pluies sont régulières comme sur le plateau central. Chaque habitant peut évaluer la fréquence des précipitations dans sa région et s'adapter en conséquence.»