Ile Maurice: Vers la création d'un National Advisory Committee

Face à l'inadéquation entre les compétences universitaires et les exigences du marché du travail, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, a annoncé ce lundi 3 mars des mesures pour adapter les formations académiques aux besoins des entreprises.

Dans cette optique, un National Advisory Committee sera mis en place afin de revoir et ajuster les programmes universitaires. Cette initiative vise à mieux préparer les étudiants à leur insertion professionnelle et à garantir une formation plus en phase avec les attentes du marché.

Kaviraj Sukon s'exprimait à l'occasion d'une cérémonie organisée par le Centre for Biomedical and Biomaterials Research (CBBR), de l'université de Maurice en collaboration avec son ministère, sur les CBBR Impact Event Series 2025, avec pour thème le renforcement des compétences pour l'innovation et l'esprit entrepreneurial.

Le ministre a également renouvelé son appel aux acteurs économiques pour qu'ils renforcent leur engagement en faveur des étudiants, notamment par le biais de stages et de formations en entreprise. Selon lui, ces expériences sont essentielles pour favoriser un apprentissage pratique et une meilleure compréhension du monde professionnel.

Enfin, il a insisté sur l'importance de développer l'innovation et la recherche, tout en déplorant le faible nombre de brevets enregistrés à ce jour. Il a appelé à une mobilisation accrue des universités et des centres de recherche pour stimuler la création et le développement de nouvelles technologies.