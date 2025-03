Ouganda: Le pays a signalé le deuxième décès d'un enfant dû à Ebola

Addis Abeba — L'Ouganda a signalé le deuxième décès d'un enfant dû à Ebola et des inquiétudes ont été soulevées concernant la surveillance de la maladie dans l'épidémie.

Un deuxième patient d'Ebola, un enfant de 4 ans, est décédé en Ouganda, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé, citant le ministère de la santé du pays.

Ce décès porte à 10 le nombre de cas confirmés en Ouganda.

Selon l'OMS, l'enfant avait été hospitalisé dans le principal centre de référence de Kampala, la capitale de ce pays d'Afrique de l'Est, et est décédé dans les trois jours. L'OMS a déclaré que ses responsables travaillaient avec les responsables de la santé du pays pour renforcer la surveillance et la recherche des contacts.

Il n'y a pas eu d'autres détails sur le décès et les responsables de la santé locaux n'ont pas fait de commentaires sur l'affaire.

Ce décès remet en cause les affirmations des autorités ougandaises selon lesquelles l'épidémie est sous contrôle après la sortie de huit patients atteints d'Ebola plus tôt en février.

La première victime était un infirmier décédé la veille de la déclaration de l'épidémie, le 30 janvier.

Il avait cherché à se faire soigner dans plusieurs établissements à Kampala et dans l'est de l'Ouganda, où il avait également consulté un guérisseur traditionnel pour tenter de diagnostiquer sa maladie, avant de décéder plus tard à Kampala.

Le traitement réussi de huit patients qui avaient été en contact avec cet homme, dont certains de ses proches, avait laissé les autorités sanitaires locales anticiper la fin de l'épidémie.

Cependant, elles enquêtent toujours sur sa source.

La dernière épidémie en Ouganda, découverte en septembre 2022, a tué au moins 55 personnes avant d'être déclarée terminée en janvier 2023.

Ebola en Ouganda est la dernière d'une série d'épidémies de fièvres hémorragiques virales dans la région de l'Afrique de l'Est. La Tanzanie a déclaré une épidémie de la maladie de Marburg, semblable à Ebola, en janvier, et en décembre, le Rwanda a annoncé que sa propre épidémie de Marburg était terminée.

Le virus Ebola a été découvert en 1976 lors d'épidémies simultanées au Soudan du Sud et au Congo, où il s'est déclaré dans un village près de la rivière Ebola, qui a donné son nom à la maladie.