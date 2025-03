Ethiopie: Le premier événement d'apprentissage de haut niveau sur le programme de résilience des systèmes alimentaires se tiendra à Addis-Abeba

Addis Abeba — Le premier événement d'apprentissage de haut niveau sur le programme de résilience des systèmes alimentaires (FSRP) pour l'Afrique de l'Est et du Sud débutera demain, du 4 au 6 mars 2025, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

La Commission de l'Union africaine, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et le Centre de coordination de la recherche et du développement agricoles pour l'Afrique australe (CCARDESA), avec le soutien de la Banque mondiale, devraient accueillir cet événement, a appris POA.

L'événement devrait permettre de discuter des réalisations du FSRP aux niveaux national et régional et servir de plate-forme pour tirer des enseignements ainsi que des meilleures pratiques en matière de résilience des systèmes alimentaires.

Il discutera également des moyens d'identifier et de promouvoir des interventions réussies pour une adoption plus large ; il explorera également le rôle des technologies numériques et de l'intégration commerciale dans le renforcement de la sécurité alimentaire.

« La résilience des systèmes alimentaires est au coeur du développement durable en Afrique. Cet événement servira de plate-forme pour évaluer les progrès réalisés, renforcer l'apprentissage institutionnel et intensifier les interventions réussies pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Est et du Sud.

En tant qu'IGAD, saisissez cette opportunité pour présenter nos expériences, échanger les meilleures pratiques et forger des collaborations plus solides, en veillant à ce que nos systèmes alimentaires soient plus résilients, adaptatifs et capables de soutenir nos communautés pour les générations à venir », a déclaré Daher Elmi, directeur de la division Agriculture et Environnement de l'IGAD.

Pour sa part, le professeur Cliff Sibusiso Dlamini, directeur exécutif et chef de mission du CCARDESA, a souligné : « Le premier événement d'apprentissage de haut niveau du programme de résilience des systèmes alimentaires (FSRP) est une plateforme essentielle pour renforcer la collaboration régionale et le partage des connaissances afin d'améliorer la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Est et du Sud. »

Il a ajouté que pour l'Afrique australe, cet événement offre l'occasion de présenter les progrès, d'échanger les meilleures pratiques et d'aligner les stratégies qui abordent l'insécurité alimentaire, le changement climatique et la durabilité agricole.

« Le CCARDESA reste déterminé à favoriser l'apprentissage et l'innovation institutionnels, en veillant à ce que les investissements dans la résilience agricole se traduisent par une sécurité alimentaire et une croissance économique à long terme pour notre région », a-t-il noté.

L'événement réunira des ministres, des communautés économiques régionales, des experts agricoles, des influenceurs politiques et des représentants d'organisations internationales, a-t-il été indiqué.