Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Djibouti ont renouvelé leur engagement à consolider davantage la coopération commerciale et économique

Addis Abeba — L'Éthiopie et Djibouti ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération commerciale et économique entre les deux pays d'Afrique de l'Est.

L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Berhanu Tsegaye, a eu une réunion productive avec Isman Ibrahim Robleh, le ministre du Budget de Djibouti.

L'objectif principal de la discussion était d'aborder les questions bilatérales clés, notamment dans le contexte de la résolution des demandes des institutions sectorielles éthiopiennes opérant à Djibouti.

« Tout au long de notre conversation, nous avons abordé plusieurs questions en suspens qui sont essentielles pour favoriser un meilleur environnement commercial pour les entités éthiopiennes à Djibouti », a écrit l'ambassadeur Berhanu sur X.

Les deux parties ont notamment abordé les défis auxquels est confrontée Ethiopian Airlines, qui joue un rôle essentiel dans la connexion des deux pays et la facilitation des échanges et des voyages.

Ils ont également examiné les questions liées à la National Oil Company (NOC), soulignant l'importance d'opérations efficaces et de la collaboration dans le secteur de l'énergie.

« Outre ces préoccupations spécifiques, nous avons exploré une série de questions connexes qui nécessitent une facilitation pour assurer des transactions commerciales plus fluides. Notre objectif est d'identifier des solutions constructives qui non seulement répondent aux défis immédiats, mais ouvrent également la voie à une approche plus collaborative entre nos nations.

La réunion marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la croissance économique, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que je me réjouis de poursuivre notre dialogue et de travailler ensemble pour mettre en oeuvre les solutions dont nous avons discuté.