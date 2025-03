Afrique: Le Congrès 2025 de l'Association africaine du commerce des semences attire des délégués de haut niveau du monde entier

Addis Abeba — Le Congrès 2025 de l'Association africaine du commerce des semences (AFSTA) a attiré plus de 300 délégués de haut niveau de 48 pays du monde entier sous le thème : « 25 ans de force : des semences innovantes de qualité pour une agriculture durable en Afrique ».

Ce 25e Congrès annuel de l'Association africaine du commerce des semences s'ouvre officiellement aux premières heures de ce matin, le 3 mars 2025, à Kigali, au Rwanda.

Le congrès se termine le 6 mars 2025, après une réunion spéciale de dialogue politique sur l'innovation en matière de sélection végétale et de biotechnologie entre les acteurs de l'industrie des semences et les décideurs politiques, notamment les hauts fonctionnaires de plus de 10 pays et les représentants de l'Union africaine.

Le congrès de cette année, en plus de célébrer les 25 ans d'existence de l'AFSTA, se concentrera sur les discussions autour des tendances futures et de la vision de la transformation de l'Afrique en un centre dynamique du commerce des semences pour une croissance durable du secteur agricole et une sécurité alimentaire renforcée.

Il s'attardera également sur les stratégies de mise à l'échelle des technologies et des innovations dans le système semencier et sur la manière dont les partenariats public-privé peuvent ouvrir des opportunités pour les PME semencières.

En outre, des points de vue seront présentés sur l'état et l'avenir de l'innovation en matière de sélection végétale en Afrique, l'état des systèmes de protection des obtentions végétales en Afrique, ainsi que sur la manière de mieux positionner le continent dans l'industrie mondiale des semences.

« L'Assemblée générale annuelle 2025 de l'AFSTA représente une transition cruciale, où nous adopterons un nouveau plan stratégique sous la direction de notre nouveau Secrétaire général, le Dr Yacouba Diallo », a déclaré le président de l'AFSTA, Amadou Sarr.

Il a ajouté que le nouveau plan stratégique sera un outil essentiel pour promouvoir l'accès au marché et le commerce, favoriser l'innovation industrielle, développer des partenariats et plaider en faveur de politiques et de réglementations de soutien.

« En outre, le plan vise à améliorer les services que nous fournissons à nos membres et à assurer la durabilité de notre association », a noté Sarr.

Pour sa part, le secrétaire général de l'AFSTA, le Dr Yacouba Diallo, a déclaré que le congrès de Kigali offre une excellente occasion de discuter et de convenir de la meilleure façon de stimuler le secteur semencier dynamique pour lequel l'industrie semencière africaine est connue dans le contexte d'un mélange fascinant de défis et d'opportunités.

« Comme de nombreuses autres industries, le secteur des semences en Afrique a évolué au fil du temps. Ces changements découlent du changement climatique, des nouvelles techniques et technologies agricoles, des demandes du marché des semences, des questions de financement, d'investissement et de compétences humaines, des politiques et réglementations agricoles », a-t-il noté.

L'Association africaine du commerce des semences (AFSTA) est la principale organisation semencière représentant l'industrie semencière africaine et coordonnant le secteur semencier à travers le continent.

Ce congrès de trois jours réunira des professionnels des semences, des obtenteurs de végétaux, des chercheurs, des décideurs politiques, des représentants du gouvernement et des étudiants, a appris l'ENA.

Il est également prévu que le congrès soit une formidable opportunité de partager des expériences, de réseauter, d'explorer de nouvelles opportunités commerciales, de présenter des produits et des services et de se renseigner sur les dernières innovations et tendances du secteur.