Sénégal: Les obligations en dollars du pays chutent après les dégradations de S&P et Moody's

TLDR

Les obligations en dollars du Sénégal ont chuté lundi après que S&P Global Ratings ait cité l'affaiblissement des finances publiques. S&P a abaissé la note souveraine du Sénégal de "B" à "B+" le 28 février, à la suite d'un audit qui a redressé la situation budgétaire du pays, révélant un ratio dette/PIB beaucoup plus élevé. Les obligations arrivant à échéance en 2031 ont perdu 0,3 % à 87,44 cents le dollar, et les titres arrivant à échéance en 2048 ont perdu 0,2 % à 67,17 cents.

L'abaissement de la note fait suite à une enquête sur les finances du Sénégal, la Cour des comptes ayant révélé un ratio dette/PIB révisé de 106 % pour 2024, par rapport à l'estimation précédente de 77 %. Cet audit a mis en évidence des investissements non déclarés financés par des prêts extérieurs et des dettes bancaires nationales, ce qui a eu pour effet de rendre la situation budgétaire plus contraignante.

La semaine dernière, Moody's a également abaissé la note à long terme du Sénégal de deux crans à B3, citant un fardeau de la dette nettement plus élevé et des lacunes en matière de gouvernance. Les obligations du pays ont sous-performé sur les marchés émergents ce mois-ci, les titres arrivant à échéance en 2048 perdant 0,7 % à 68,94 cents du dollar.

Points clés à retenir

La dégradation de la notation du Sénégal reflète les préoccupations croissantes des investisseurs concernant la santé budgétaire du pays et les problèmes de gouvernance. Les indicateurs budgétaires révisés du pays révèlent une détérioration de la situation financière, la dette augmentant plus rapidement que prévu, ce qui signale des difficultés potentielles dans la gestion du service de la dette à l'avenir.

L'abaissement de la note reflète également les risques liés à l'assainissement budgétaire et aux plans de financement. Bien que S&P et Moody's aient émis des perspectives stables, la capacité du pays à relever ses défis budgétaires, en particulier avec un accès réduit au financement du marché, pourrait affecter davantage le sentiment des investisseurs. Si les déficits budgétaires se creusent ou si le remboursement de la dette devient plus difficile, de nouveaux abaissements de la notation restent un risque.