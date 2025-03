Sénégal: Les gardiens de Dindéfélo

Comment les humains et la vie sauvage vivent en harmonie dans le sud-est du Sénégal

est du Sénégal, où des collines vallonnées cèdent la place à des forêts denses, la Réserve naturelle communautaire de Dindéfélo est une lueur d'espoir pour la biodiversité et les communautés locales. Établie à l'initiative des habitants de douze villages, cette initiative témoigne du pouvoir de la conservation à l'échelle locale. Contrairement aux réserves traditionnelles gérées par l'État, Dindéfélo utilise la méthode singulière du zonage, destinée à permettre la coexistence harmonieuse de l'habitat humain, de l'agriculture durable et de la préservation de la vie sauvage.

« L'originalité de Dindéfélo est d'être l'une des rares communautés à n'avoir encore connu aucune exploitation, bien qu'elle se situe dans une région prospère. » - Mamadou Sylla, gérant de la réserve

La réserve abrite une biodiversité extraordinaire, dont font partie les derniers chimpanzés sauvages du Sénégal, des espèces d'oiseaux rares et des écosystèmes de forêts luxuriantes. Cela étant, comme beaucoup de zones protégées, son succès dépend d'un financement durable, à savoir des fonds qui permettent la préservation, tout en garantissant que les communautés locales en bénéficient.

Lauréate du Prix Équateur 2024, la réserve de Dindéfélo représente un modèle de financement de la préservation, qui prouve que l'investissement dans les communautés autochtones et locales génère des avantages tangibles.

Autonomiser les communautés

Les efforts de préservation de Dindéfélo se font dans un esprit collaboratif par les personnes qui considèrent ces terres comme les leurs. Chaque village apporte ses propres traditions et son savoir-faire particulier à une vision commune.

Contrairement à de nombreuses zones protégées où les efforts de conservation restreignent l'utilisation des terres par les communautés locales, le modèle de Dindéfélo donne la priorité à l'inclusion des communautés. Chaque décision, qu'il s'agisse de politiques de conservation, du reboisement ou d'activités économiques, est prise collectivement. C'est ce sentiment d'appartenance qui fait le succès de Dindéfélo et qui peut être reproduit partout dans le monde.

Dindéfélo veille à ce que les femmes, les jeunes et les anciens façonnent des stratégies de conservation. Le message est clair : la protection de la vie sauvage et le développement humain vont de pair.

Protéger les chimpanzés

Les derniers chimpanzés sauvages du Sénégal se déplacent librement dans les forêts de Dindéfélo. Toutefois, la perte d'habitat, le changement climatique ainsi qu'une présence humaine excessive ont mis en péril ces primates gravement menacés.

Dindéfélo a lancé un programme global de préservation des chimpanzés, dirigé par la communauté, qui combine recherche scientifique, savoirs traditionnels et gestion locale. Les membres de la communauté, formés à la surveillance de la vie sauvage, effectuent des patrouilles régulières pour suivre les mouvements des chimpanzés, empêcher la destruction d'habitats, et veiller à ce que les humains et la faune vivent paisiblement.

Dindéfélo investit également dans l'éducation et dans la sensibilisation. Les écoles dispensent des cours de conservation pour que la nouvelle génération comprenne l'importance de protéger les chimpanzés. Les campagnes publiques de sensibilisation encouragent les communautés à signaler la présence des chimpanzés, à éviter les activités perturbatrices dans leurs principaux habitats et à participer activement aux efforts de conservation.

« Grâce aux séances de sensibilisation, la coexistence est bonne entre les habitants et les chimpanzés. Les jeunes surveillent activement les habitats et les sites touristiques, tout en menant des initiatives de sensibilisation. » - Mamadou Sylla

La réussite de ces initiatives fait ressortir une réalité cruciale : lorsqu'on donne aux communautés locales les outils et les ressources financières nécessaires pour protéger la faune et la flore, elles le font avec passion, possèdent le savoir, et s'engagent sur le long terme.

Une histoire de reboisement et de contrôle des feux

L'une des plus grandes menaces pour la biodiversité de Dindéfelo est la dégradation des terres, souvent causée par la déforestation et les feux de brousse. La communauté a planté des milliers d'arbres indigènes pour restaurer des habitats perdus, et des programmes de prévention des feux de brousse ont été mis en place. La création de coupe-feux contrôlés, la mise en place de systèmes d'alerte précoce et la formation communautaire permettent aux habitants de Dindéfélo de réduire le risque d'incendies de forêt, l'une des forces les plus destructrices de cet écosystème fragile.

Ces efforts montrent très bien les effets directs du financement de la préservation : avec les investissements appropriés, les communautés locales peuvent mener des projets de restauration à grande échelle qui protègent la biodiversité, créent des emplois et favorisent la résilience climatique.

Culture maraîchère et moyens de subsistance

La préservation ne peut être durable qu'à condition que les communautés locales en retirent des avantages tangibles. À Dindéfélo, le financement de la préservation soutient des moyens de subsistance durables, en particulier pour les femmes, impliquées dans des activités de maraîchage qui fournissent à la fois produits frais, stabilité économique et sécurité alimentaire.

En investissant dans l'entrepreneuriat local, Dindéfélo veille à ce que la conservation ne soit pas perçue comme un obstacle au développement, mais plutôt comme une perspective de croissance. Ces initiatives autonomisent les agriculteurs et commerçants locaux tout en réduisant leur dépendance à un usage non durable des terres.

L'éducation et les générations futures

Le succès à long terme de Dindéfélo dépend des jeunes qui vont hériter de la responsabilité de protéger leur environnement. Ayant compris cela, Dindéfélo a fait de l'éducation à l'environnement une grande priorité et veille à ce que les écoles couvrent l'éducation à la préservation.

Sous la forme d'expériences d'apprentissage interactif, de récits et de formations pratiques, les étudiants se font une idée de la biodiversité unique de leur région.

Les financements de conservation soutiennent des programmes de bourses pour permettre aux étudiants de milieux ruraux d'effectuer des études supérieures dans les sciences environnementales, l'agroécologie et la gestion de la préservation.

Avec un investissement continu, Dindéfélo peut étendre ces programmes, créer des centres de formation à la préservation, développer des possibilités de leadership pour les jeunes, et garantir un avenir où les peuples du Dindéfélo restent les protecteurs de leur terre natale.

Investir localement

Pendant trop longtemps, la préservation a été menée selon des approches descendantes qui excluent les communautés locales. Mais des initiatives comme Dindéfélo montrent que lorsque les communautés dirigent, les résultats sont durables, impactants et transformateurs.

Cependant, la préservation menée par les communautés ne peut pas prospérer sans soutien financier. Les investissements dans le financement de la préservation de la vie sauvage permettent aux populations locales de s'autonomiser, afin de :

Développer des programmes de conservation pour protéger les espèces menacées comme les chimpanzés ;

Fournir des sources de revenus alternatives pour réduire la pression sur l'environnement ;

Renforcer l'éducation à l'environnement, en veillant à une protection à long terme des ressources naturelles ;

Améliorer la résilience climatique, en finançant le reboisement et les efforts de préservation.

Des projets tels que l'Initiative Équateur jouent un rôle déterminant en portant les voix de ces communautés, en les mettant en relation à des réseaux mondiaux et en mobilisant des ressources.