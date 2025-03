Tunisie: Lancement de la 23e édition du Festival de la chanson tunisienne - La scène est ouverte

Un concert en plein air sur l'Avenue Bourguiba par l'Institut national de musique et de danse de Tunis en préouverture du Festival de la chanson.

L'Institut national de musique et de danse de Tunis a inauguré, ce vendredi après-midi, les festivités de la 23e édition du Festival de la chanson tunisienne avec un concert exceptionnel en plein air sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis. Dirigé par le chef d'orchestre Arabi Sassi, l'événement a captivé les passants et amateurs de musique, offrant une rencontre inédite entre la tradition musicale tunisienne et les sonorités du flamenco.

L'événement a vu la participation du Centre national de musique et des arts populaires, représenté par le professeur Firas Qalssi, dont les talents ont enrichi cette soirée placée sous le signe de l'éclectisme musical. Ce concert s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour le festival, qui se déroulera entre le 8 et le 11 mars prochains.

Les artistes présents, composés de groupes d'enseignants et d'étudiants des deux instituts, ont interprété un répertoire composé de morceaux iconiques de la chanson tunisienne. Le public a ainsi pu redécouvrir des classiques du patrimoine tunisien tels que Hédi Jouini, Saliha, et Lotfi Bouchnak, ainsi que des compositions du répertoire traditionnel du Malouf. Ces performances, d'une durée d'environ une heure, ont été accueillies avec enthousiasme par les spectateurs, qui ont réagi par des applaudissements, des danses et des chants, transformant l'avenue en un véritable espace de partage musical.

Ce concert n'était pas seulement une prestation musicale, mais aussi un véritable moment d'animation pour l'avenue Habib Bourguiba. En offrant ce spectacle en plein cœur de la capitale, les organisateurs ont voulu sensibiliser la population à la prochaine édition du festival, tout en encourageant l'engagement du public envers la culture tunisienne. L'événement s'inscrit dans une série de manifestations pré-festival organisées à travers tout le pays.

L'une des particularités de ce concert est qu'il marque un tournant dans l'évolution de la scène musicale tunisienne. Les organisateurs du festival ont mis un accent particulier sur la promotion des jeunes talents, issus des différents Instituts de musique et de chant du pays. Ces jeunes artistes, formés dans les écoles de musique tunisiennes, représentent l'avenir de la chanson tunisienne. Parallèlement à ces jeunes voix, les concerts mettront en avant des figures emblématiques de la musique tunisienne, toujours populaires tant en Tunisie que dans le monde arabe.

En préparant le public à cette 23e édition du Festival de la chanson tunisienne, l'événement de ce vendredi a non seulement rendu hommage à l'histoire musicale du pays, mais a également souligné l'importance de la transmission et de l'innovation. Ce festival promet ainsi d'être une belle vitrine pour les artistes d'hier et de demain, dans un esprit de partage, de convivialité et de découverte.