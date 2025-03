Tunisie: Lutte contre le blanchiment d'argent - Un combat sans relâche !

Le blanchiment d'argent représente un enjeu majeur de notre époque, tant sur le plan économique que sécuritaire. Ce phénomène, qui consiste à dissimuler l'origine illicite de fonds afin de les réintroduire dans le circuit économique légal, touche non seulement les institutions financières, mais également l'ensemble des structures économiques et sociales. Face à l'ampleur et à la complexité de ce fléau, la lutte contre le blanchiment d'argent s'est imposée comme une priorité, mobilisant plusieurs parties prenantes.

En Tunisie, le phénomène du blanchiment d'argent revêt une dimension particulière, fortement liée aux bouleversements politiques, économiques et sociaux survenus depuis la révolution de 2011. Le contexte de transition et les défis structurels rencontrés par le pays ont permis à certains flux financiers illicites de se développer, souvent en exploitant des failles réglementaires et institutionnelles.